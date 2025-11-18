Не все кулинары используют его на кухне, но пора бы сделать это.

Для многих праздничных застолий центральным блюдом традиционно является что-то мясное. Но для для многих настоящей звездой стола все же остается картофельное пюре. Легкое и воздушное, но в то же время сливочное и насыщенное, оно служит идеальной маслянистой основой для подливки, индейки, начинки и клюквенного соуса.

В домашней кухне для приготовления пюре используются различные инструменты, включая протирочные машины, прессы для картофеля, ручные электрические миксеры и простые толкушки. В рамках исследования была поставлена цель определить, какой инструмент обеспечивает самое легкое и воздушное картофельное пюре, пишет Serious Eats.

Эксперты протестировали шесть наиболее распространенных инструментов, используемых домашними поварами:

Простая толкушка

Кухонный комбайн

Ручной электрический миксер

Стационарный миксер (с насадкой "лопатка")

Протирочная машина

Пресс для картофеля (рисер)

Для каждого теста использовался картофель сорта Руссет, нарезанный на одинаковые куски. Картофель варился до полной мягкости, подсушивался, а затем пюрировался. Во все образцы добавлялось строго отмеренное количество теплого молока, нарезанного кубиками сливочного масла и соли. Цель состояла в том, чтобы получить пюре легкой, воздушной текстуры, равномерно размятое, не клейкое и не рассыпчатое.

Результаты Тестов

1. Кухонный комбайн (Оценка: 6.5/10)

Это самый простой способ, но полученное пюре, хотя и было невероятно гладким и однородным, имело клейкую текстуру. Звездочка была переработана, что сделало пюре слишком тягучим. Это подходящий вариант для пюре в стиле закусочных, но не для воздушного.

2. Простая толкушка (Оценка: 7/10)

Классическая толкушка подходит для получения "деревенского" пюре. Она проста в использовании, но не даёт лёгкой и воздушной текстуры. Пюре не было клейким, но в нём оставалось много мелких неразмятых кусочков.

3. Ручной электрический миксер (Оценка: 7.5/10)

Использование ручного миксера — довольно традиционный подход. Он объединяет разминание и смешивание, но в ходе теста пюре получилось слегка клейким, вероятно, из-за продолжительного времени, необходимого для полного разминания картофеля. Также остались неразмятые кусочки.

4. Стационарный миксер (Оценка: 8/10)

Метод, часто используемый в ресторанах. Результат был хорошим, с меньшей клейкостью, чем при использовании кухонного комбайна, но также оставались неразмятые кусочки. Основное преимущество — скорость: миксер приготовил хорошее пюре всего за 10–15 секунд, что снизило риск переработки крахмала.

5. Протирочная машина (Оценка: 9.5/10)

Этот метод показал значительное улучшение: пюре получилось гораздо более лёгким и воздушным. Протирочная машина специально разработана для измельчения мягких продуктов на равномерные, мелкие кусочки. Текстура была превосходной, но недостаток — необходимость прилагать больше физических усилий.

6. Победитель: пресс для картофеля (Ricer) (Оценка: 10/10)

Лучшим инструментом для получения самого лёгкого и воздушного пюре является пресс для картофеля. Он безоговорочно обеспечил самую гладкую текстуру без комочков. Пюре было невероятно лёгким, воздушным и почти невесомым. Поскольку картофель не был переработан, крахмал не стал клейким. Эксперты признали, что это лучший вариант для действительно исключительного пюре.

