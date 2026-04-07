Исследователи выяснили, могут ли люди управлять своим счастьем

Самыми счастливыми становятся те, кто верит, что уровень счастья зависит от собственного настроения.

Что можно сделать, чтобы стать счастливее? Если вы похожи на большинство людей, идея увеличения собственного счастья, вероятно, вас привлекает. Но вот второй вопрос: считаете ли вы это возможным? Верите ли вы, что некоторые люди просто рождаются с счастливым взглядом на жизнь, а другие, менее счастливые, – нет? Ваш ответ на последний вопрос может иметь очень большое значение, пишет inc.com.

Об этом говорится в новом исследовании, проведенном учеными Сеульского национального университета в Южной Корее среди более 7000 человек. Исследователи измеряли, считают ли участники счастье тем, с чем человек рождается. Некоторые участники считали счастье полностью изменчивым. Некоторые считали, что оно полностью врожденное. В среднем, участники были склонны верить, что уровень счастья может меняться.

Затем исследователи проверили реакцию участников на изменение обстоятельств, задавая им вопросы о гипотетических событиях, а также о реальных событиях, таких как пандемия. Как и следовало ожидать, те, кто считал счастье врожденным, не ожидали, что события существенно изменят их настроение. Те, кто считал счастье изменчивым, ожидали, что события будут больше влиять на них, негативно или позитивно. И, как они обнаружили, те, кто считал счастье обусловленным, были в целом менее счастливыми.

Они также обнаружили, что убеждения относительно счастья могут превратиться в самореализующееся пророчество. Тем, кто верил, что счастье предопределено заранее, было труднее улучшить свое эмоциональное состояние. Те, кто верил, что счастье изменчиво, лучше могли изменять собственный уровень счастья.

Но обе точки зрения частично верны. Исследования показывают, что счастье на 50 процентов определяется генетикой, на 10 процентов является результатом обстоятельств и на 40 процентов – результатом того, что вы решили делать. Другими словами, если вы считаете, что счастье полностью изменчиво или полностью предопределено, вы наполовину правы, а наполовину ошибаетесь.

Но подумайте вот о чем: если вы решите верить, что ваше собственное счастье хотя бы частично зависит от вас, у вас есть хорошие шансы на то, что это убеждение сбудется. Это еще один пример разницы между внутренним и внешним локусом контроля:

"Чем больше мы верим в свою способность изменить собственные обстоятельства, тем больше вероятность того, что мы действительно сможем их изменить".

В статье для журнала "Psychology Today" Сьюзан Краусс Витборн, доктор философии, почетный профессор психологических и неврологических наук Массачусетского университета в Амхерсте, предлагает осторожно подвергнуть сомнению собственные фаталистические и самореализующиеся убеждения. Воспитывали ли вас люди, которые негативно смотрели на мир? Пресекали ли они ваши попытки взять под контроль собственную судьбу? Возникала ли у вас мысль, что попытка приведет к неудаче?

И, самое главное, что может случиться, если вы начнете верить, что счастьем можно управлять? Или, если вы просто на некоторое время отбросите свое неверие и попробуете сделать что-то, что может сделать вас счастливыми, и посмотрите, сработает ли это? Вы ничего не потеряете, попробовав. И, возможно, немного счастья сможете получить.

