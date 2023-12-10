На обозначение устройства для выравнивания складок на одежде в украинском языке нельзя употреблять слово "утюг".

Лингвисты говорят, что суржик делает язык примитивным. И доля правды в этом есть. Можно сколько угодно говорить, что смесь украинского и русского языков - это живой бытовой язык, и он имеет право на существование, потому что якобы добавляет языку души и колорита, но это всего лишь оправдание. Нам почему-то легче найти кучу объяснений, почему употребляем те или иные слова на обозначение предметов и явлений, лишь бы не ковыряться в словарях и не пропустить свой словарный запас через условное "сито", в котором останутся все россиянизмы.

Почему-то нам трудно в быту отказаться от слов, которые не добавляют украинскому языку красоты. Скажем, многие украинцы до сих пор активно употребляют слово "утюг". "У мене поламався утюг", "Вибрала собі новий утюг", "Мені потрібен гарний утюг, бо старий псує речі", - можно услышать то тут, то там. Но так говорить нельзя, если вы не боитесь двигаться вперед и совершенствовать свой украинский.

Дело в том, слово "утюг" - это типичный суржик, оно есть в перечне словаря Анти-суржик. Хотя, как ни странно, слово "утюг" можно найти и в некоторых известных словарях, в частности, в Толковом словаре украинского языка (СУМ), где до сих пор почему-то много русизмов:

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"Утюг, чол. 1. Те саме, що праска. Електричний утюг не виключався ні на мить; він розжарився так, що, здавалося, шипів навіть від погляду (Вадим Собко, Стадіон, 1954, 240). 2. спец. Пристрій для вирівнювання, згладжування ґрунтових доріг, полів і т. ін. Для згладжування поверхні поливного поля застосовують також металеві і дерев'яні утюги — кінні і тракторні (Механізація і електрифікація.., 1953, 310); Вирівнюють поверхню [зрошуваної площі] тракторними утюгами, грейдерами (Овочівництво, 1956, 126)".

Стоит отметить, СУМ ссылается на период, когда состоялся один из периодов принудительной русификации украинского языка, в частности, об этом говорится в статье "Український правопис більшовики переписували кілька разів" на сайте Институт просвещения.

"А чи знаєте ви, що так звані мовні реформи в Радянській Україні відбувалися (увага!) у 28-му, 33-му та 46-му роках – в період геноциду українського народу. Разом із фізичним вимиранням українців, із ужитку зникли суто українські слова "лихоманить", "попри", "чекати", "серветка", "щойно", "праска". Натомість почали з’являтися вже зросійщені "знобити", "незважаючи", "ждати", "салфетка", "тільки що", "утюг"", - йдеться у статті.

Кроме того, вот какое объяснение слова "утюг" можно найти в Словопедии:

"Утюг і праска. Перший з цих іменників часто вживається в сучасній мові з не властивим йому значенням. З ним пов’язують дію: вирівнювати, вигладжувати одяг, тканину. Насправді ж цю роль виконує нагрівальний прилад – праска. А утюг – пристрій для вирівнювання, згладжування грунтових доріг. Тракторний утюг, дерев’яний утюг".

Таким образом, употреблять слово "утюг" не стоит. Как вы уже догадались, на обозначение устройства для выравнивания складок на одежде надо употреблять слово "праска", а сам процесс называть "прасуванням".

Что такое "праска"? Вот какое объяснение дает Словарь украинского языка:

"Праска - металевий нагрівальний прилад для прасування одягу, тканини і т. ін. Потім вона.. взялася за мої чоботи, свитину і галіфе, не забуваючи й на тісто поглянути, і метнутися до печі, і набрати в праску вугілля (Стельмах, Щедрий вечір, 1967, 164); Радіола і телевізор, магнітофон і вентилятор, праска і плитка, пральна машина і холодильник - атрибути сучасного побуту (Наука.., 9, 1969, 65)".

Теперь вы знаете, как на украинском сказать "утюг", и ваш язык стал еще чище.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал, что на украинском языке неграмотно говорить и писать детский билет, абонемент или одежда.

Употребление таких фраз - это типичная ошибка, которую часто можно встретить в наружной рекламе, поделился самый известный учитель Украины, языковед и автор учебников Александр Авраменко.

"...квиток, як і абонемент, не може бути дорослим. Чому? Розгорнімо словник, читаємо: дорослий - це той, хто перестав бути дитиною, змужнів. Зрозуміло, що квиток не може змужніти. Абонемент не може перестати бути дитиною",- подчеркнул эксперт.

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