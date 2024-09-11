Предлагаем несколько забавных аналогов выражения "не умничай", которые покажут вас эрудированным человеком.

Выражение "не умничай" часто используется в разговоре, когда собеседник слишком навязчив с советами или настойчиво высказывает мнение. На украинский язык это словосочетание дословно не переводится. Но у нас есть аналоги, которые звучат ничуть не хуже. Узнайте, как сказать "не умничай" на украинском, чтобы удивить собеседника.

Как на украинском будет "не умничай"

Есть несколько аналогов фразы "не умничай" на украинском языке, в зависимости от контекста:

" не мудруй " - когда собеседник прибегает к излишним размышлениям и усложняет ситуацию;

" - когда собеседник прибегает к излишним размышлениям и усложняет ситуацию; " не хитруй " - если человек пытается по-умному выкрутиться из ситуации;

" - если человек пытается по-умному выкрутиться из ситуации; " не вигадуй " - более мягкий вариант просьбы прекратить надумывать;

" - более мягкий вариант просьбы прекратить надумывать; "не розумуй" - подходит для неформального, дружеского общения.

Есть ещё один, более длинный вариант, - "не будь такий розумний".

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Как будет на украинском "не умничай" - народные пословицы

Если хочется обогатить речь, то на помощь придет народное слово. Предлагаем несколько фразеологизмов и пословиц, близких по смыслу к "не умничай":

Не вчи вченого їсти хліба печеного.

Не вчи орла літати, а солов'я співати.

Не будь такий розумний, як твого батька діти.

Не вчи кота сметану їсти.

Не вчи попа службу правити.

Без попа знаю, що в неділю - свято.

Не кажи господині, як їй борщ варити.

Не вчи рибу плавати.

Не вчи плавати щуку: риба знає всю науку.

Используя эти остроумные народные выражения, вы проявите свою эрудицию.

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