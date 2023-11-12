Стоит попрощаться со словом "говядина", которое до сих пор широко употребляется украинцами в быту.

Литературный язык, как правило, довольно далек от живого языка, на котором говорят люди в повседневной жизни, и это нормально. При том в каждом регионе те или иные вещи исторически называют своими словами – диалектов в Украине, как мы знаем, много. Вместе с тем есть в украинском языке и суржик - явление, которое образовалось искусственно, и которое не добавляет красоты языку. Дело в том, что суржик – это когда смешались элементы украинского и русского, без соблюдения норм литературного языка, и считается, что это изрядно искажает восприятие информации.

При этом одни снисходительно относятся к суржику как феномену в украинском языке, а другие бескомпромиссно осуждают тех, кто разговаривает на "грязном" языке. Так или иначе, каждый сам должен сделать выбор, на каком языке разговаривать. Если вы из тех, кто невольно вырос в среде, где существует суржик, и хотите его преодолеть, советуем почаще заглядывать в словарь. Будете удивлены, сколько слов надо пропустить через условное "языковое сито", чтобы украинский стал красивым и чистым.

Так, стоит попрощаться со словом "говядина", которое до сих пор широко употребляется украинцами в быту.

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"На вечерю приготую картоплю з говядиною", "Йду на базар, бо хочу купити говядину", "У мене в морозильній камері ще є трохи говядини", - можно услышать то тут, то там. Но так говорить не стоит, если украинский язык для вас - не пустой звук, потому что слова "говядина" в украинском языке нет.

А как сказать "говядина" на украинском? Какой перевод слова "говядина"?

Во-первых, стоит отметить, что в соответствии со словарем анти-суржика, слово "говядина" - это типичный суржик. Языковеды советуют вместо него употреблять благозвучные слова "яловичина" (с ударением на первый слог) или "воловина" (с ударением на второй слог).

Что означает слово "говядина"?

Вот какое объяснение слова дает Академический толковый словарь украинского языка (СУМ):

"Яловичина - м'ясо великої рогатої худоби. Подали борщ, а далі яловичину, покришили на дерев'яній тарілочці, посолили та й їли (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 68); Не один фунт яловичини та хліба перетаскав Степан, поки таки привчив до себе сердитого Бровка (Любов Яновська, I, 1959, 241); — Щоб каша була за годину готова! З яловичиною! Перекажіть обозному, що новий пан сотник звелів: з яловичиною (Олександр Ільченко, Козацькому роду.., 1958, 396)".

В качестве альтернативы можно использовать слово "воловина". Вот как толкует это слово тот же словарь:

"Воловина - м'ясо вола; яловичина. Ось вам і суп.. На друге йде капуста й воловина (Іван Франко, X, 1954, 153)".

Также иногда можно принимать во внимание слово "телятина", если речь идет о мясе молодого крупного рогатого скота.

Теперь вы знаете еще несколько хороших украинских слов, которые можно употреблять вместо суржика "говядина", и ваш язык стал совершеннее.

Говорим на украинском правильно - языковые советы

На украинском неправильно писать и говорить "обезжиривать" - это лексическая ошибка.

В нашем языке русскому префиксу "обез" соответствует префикс "зне", рассказал самый известный учитель Украины - языковед Александр Авраменко.

"Не "обезболювати", а "знеболювати". Префікс "зне" використовують зі значенням позбуватися чого-небудь або позбавляти чогось. Тому правильно сказати не "обезсилювати", а "знесилювати", не "обезводнювати", а "зневоднювати", не "обезжирювати", а "знежирювати", - отметил эксперт.

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