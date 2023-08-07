Уже известное вам украинское слово также можно использовать для обозначения людей с одинаковыми фамилиями.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" ответил, является ли слово "однофамілець" суржиковым, и если да, то каким словом его заменить.

"Нет, не суржиковое. Вы его найдете в украинских словарях. Образовано оно, как и многие другие слова, из двух частей – как "одноклассник". "Однофамилец": вторая его часть,"- фамілець", образована из латыни, в которой обозначает семью. Есть прилагательное "фамільний" – то же, что и "родовой" ("фамільний альбом", "фамільне срібло" – то, что передают по наследству)", – отметил специалист.

Авраменко добавил, что, вероятно, уже известное вам украинское слово также можно использовать для обозначения людей с одинаковыми фамилиями.

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"Не советую увлекаться иноязычными словами, если в языке есть сугубо украинские аналоги. Согласитесь "сімейний альбом" звучит не хуже чем "фамільний альбом", а как по мне – и органичнее. Если вам не по нраву слово "однофамілець", то можете употреблять синоним – "тезко" (не "тьозка"). "Тезко" – это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией", – отметил он.

Учимся говорить правильно - актуальные советы от Авраменко

Языковед Александр Авраменко объяснил, почему иногда дословно перевести устойчивое соединение слов – бесполезное дело, и что делать со сложными случаями перевода (например, со словом "взгрустнулось").

Специалист также объяснил, какой вариант с "пылесосю" или "пылесошу" является правильным.

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