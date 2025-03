В частности, по словам специалиста, наличие эмоционально отстраненного или отсутствующего отца может впоследствии привести к трудностям в установлении доверия.

Доктор философии и американский психолог Марк Трэверс объяснил, как давние проблемы с родителями могут негативно влиять на вашу личную жизнь.

"Важно, что эти проблемы не обязательно означают, что у кого-то плохие отношения с родителями или даже что он вырос без них. Вместо этого они отражают неудовлетворенные эмоциональные потребности или неразрешенные травмы привязанности из детства, и со временем они определяют, как мы общаемся с другими людьми во взрослой жизни", - отметил специалист в своей статье для Forbes.

Он добавил, что в психологии эти проблемы известны как "родительские травмы" - или "материнская травма" и "отцовская травма" соответственно.

Вот как, по его словам, они могут проявляться в романтических отношениях:

"Материнская травма" в отношениях. В большинстве случаев "материнская травма" возникает из-за определенного поворотного момента в детстве: когда матери могут стать эмоционально недоступными или чрезмерно критичными.

Независимо от конкретной первопричины, эти эффекты, как правило, делятся на две общие модели: поиск чрезмерного подтверждения от партнеров или отталкивание их, чтобы избежать уязвимости.

Помимо поиска подтверждения, некоторые люди могут также могут искать динамику "опекуна" в своих отношениях. Как показало исследование The Journal of Psychotherapy Practice and Research, они могут бессознательно пытаться найти партнера, который в некотором роде напоминает идеализированную версию их материнской фигуры - результат того, что ранние психологи называли "комплексом Эдипа".

С другой стороны, некоторые люди могут реагировать, избегая близости вообще. Если фигура матери была чрезмерно властной, ребенок может вырасти со страхом такого уровня близости и любой ценой избегать потери своей автономии так же, как он делал это в детстве.

"Отцовская травма" в отношениях. Как поясняется в исследовании Австралийского и Новозеландского журнала семейной терапии, как у мужчин, так и у женщин "отцовская рана" часто возникает из наблюдений, сделанных в детстве. Наличие эмоционально отстраненного или отсутствующего отца может впоследствии привести к трудностям в установлении доверия, проблемам с авторитетными фигурами или проблемам с самооценкой.

"Травмы отца" могут проявляться двумя противоположными способами: цепляние за партнеров для стабильности или сохранение эмоциональной дистанции в качестве меры самозащиты.

То есть, в некоторых случаях люди с глубоко укоренившейся "травмой отца" могут обнаружить, что их тянет к партнерам, которые предлагают чувство безопасности и руководства. В других случаях они могут искать отношения, в которых они сами являются маяком безопасности и руководства.

Согласно исследованию Child Abuse Review 2012 года, этот тип "отцовской травмы" является результатом распространенной патриархальной нормы: мужчины должны сосредоточиться исключительно на поддержании порядка, оставаясь при этом эмоционально стоическими.

