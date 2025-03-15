Исследователи слишком много внимания уделяли влиянию коронавируса на образование, упустив из виду серьезную проблему.

Оксфордский словарь английского языка определяет интеллект как "способность понимать". Однако это определение поднимает все более актуальный вопрос в современном мире: что, если наша способность "практически применять интеллект" снижается? Ведь все больше данных указывает на то, что именно это и происходит с человеческим мышлением за последние десять лет, пишет Financial Times.

Сообщается, что хоть биология человеческого мозга за такой короткий промежуток времени не изменилась, результаты различных тестов показывают, что среднестатистический человек достиг пика способностей к рассуждению и решению новых задач в начале 2010-х годов, после чего начался постепенный спад.

Когда были опубликованы свежие результаты международного тестирования Организации экономического сотрудничества и развития (PISA), оценивающего навыки 15-летних школьников в чтении, математике и естественных науках), основное внимание было уделено влиянию пандемии COVID-19 на образование.

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"Но это замаскировало более долгосрочную и масштабную проблему. Долгосрочную – потому что показатели по всем трем предметам достигли максимума примерно в 2012 году. Масштабную – потому что снижение уровня рассуждений и решения задач наблюдается не только у подростков, но и у взрослых", - говорится в материале.

Анализ данных за прошлый год в рамках исследования навыков взрослых (OECD) показал, что падение IQ прослеживается во всех возрастных группах.

Почему способность к концентрации снижается - главная причина

Долгосрочные исследования когнитивных способностей человека крайне редки. Однако исключением является исследование Monitoring the Future, которое с 1980-х годов ежегодно опрашивает 18-летних выпускников, испытывают ли они трудности с концентрацией, обучением и мышлением.

Стабильность в 1990-х и 2000-х годах сменилась резким ростом жалоб в середине 2010-х годов. Снижение интереса к чтению действительно заметно: в 2022 году доля американцев, прочитавших хотя бы одну книгу за год, опустилась ниже 50%.

Однако особенно поразительно то, что мы наблюдаем это на фоне снижения успеваемости в применении арифметических навыков и других форм решения задач в большинстве стран.

Шокирующая статистика:

25% взрослых в развитых странах не могут использовать математическое мышление для проверки достоверности информации.

В США этот показатель достигает 35%.

То есть проблема не только в снижении интереса к чтению, а в общем падении способности концентрироваться и применять знания. При этом нельзя сказать, что виноваты смартфоны и другие технологии.

Снижение способности к сосредоточенному мышлению совпадает с более глубокой трансформацией — изменением нашего отношения к информации. Сообщается, что для большинства из нас цифровая среда мешает концентрации, снижая способность глубоко анализировать и решать сложные задачи.

Что еще известно о человечестве

Ранее УНИАН сообщал, что 30 лет назад известный ученый сделал жутковатое пророчество о будущем Америки. Доктор, по-видимому, предсказал подъем крупных технологий, дезинформации и суеверий.

Кроме того, мы рассказывали, кого в первую очередь заменит ИИ в ближайшие 5 лет. В частности, это коснется даже армии. ИИ сможет работать вместо разведчиков, также его нетрудно научить собирать данные и анализировать их, выявлять закономерности в поведении противника и автоматически отвечать на угрозу.

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