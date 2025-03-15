В списке есть навязчивость и не понимание намеков.

Специалисты выделили распространенные ошибки женщин, которые отталкивают и даже отпугивают мужчин, пишет yourtango.com.

"Избегайте этого поведения, которое мгновенно отталкивает мужчин, независимо от того, насколько благими намерениями вы руководствуетесь", - говорится в публикации.

Среди ошибок выделили следующие:

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Вы становитесь навязчивыми. Многие мужчины не будут благосклонно относиться к женщинам, которые навязываются. Согласно исследованию Американской психологической ассоциации о межличностном контакте в близких отношениях, это особенно верно, если он ясно дал понять, что не заинтересован.

Вы пытаетесь выманить у него положительные сигналы. Если он говорит, что не заинтересован, то слушайте его. Не заставляйте парней отвергать вас снова и снова.

Вы продолжаете преследовать его, даже если он говорит, что у него есть девушка. Не пытайтесь заставить его изменить и не пытайтесь надавить на эту тему. Так вы будете выглядеть подлой, отчаявшейся и, если задуматься, совершенно грустной. Тренер по знакомствам Элизабет Стоун посоветовала не вкладывать свои ресурсы в того, кто не может вложиться в вас.

Вы требуете объяснений, когда он говорит, что не заинтересован. Это одна из тех вещей, которые заставляют вас выглядеть человеком, который не принимает ответ "нет".

Вы "случайно" появляетесь там, где он. Они могут понять, что вы ведете себя как преследователь.

Вы пишете в социальных сетях о том, как вы одиноки. Если вы хотите найти парня, отчаянные мольбы о свиданиях из жалости не принесут вам много пользы.

Вы ведете себя странно в переписке. Не добавляйте слишком много эмодзи, не пишите странные вопросы, которые могут поставить парня в тупик, и не возносите его на пьедестал.

Вы не понимаете намеков. Если вы замечаете, что он не проявляет интереса к "грязным" разговорам, просто оставьте эту тему. Вероятно, он напуган и не заинтересован. Тренер по отношениям Клейтон Олсон отметил, что важно изо всех сил стараться не принимать это на свой счет, так как причины, по которым он не увлечен вами, могут вообще не иметь к вам никакого отношения.

Вы саботируете противозачаточные средства, чтобы попытаться удержать его. Это самый отвратительный ход, который могут использовать женщины. Если вы это делаете, вам нужно обратиться за профессиональной помощью.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 самых распространенных ошибок, которые совершают родители в воспитании детей.

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