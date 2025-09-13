Отличительными особенностями стали дисплей 90 Гц и улучшенная камера для селфи.

Samsung тихо обновила модельный ряд серии Galaxy Tab A, добавив новую модель Galaxy Tab A11. Он пришел на смену Galaxy Tab A9, выпущенному осенью 2023 года и до сих пор остававшемуся самым доступным планшетом компании.

Новинка оснащена 8,7‑дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1340 x 800 пикселей, который теперь работает с частотой 90 Гц (вместо 60 Гц у Tab A9). Фронтальная камера тоже получила улучшенный 5‑мегапиксельный сенсор, тогда как в предшественнике было лишь 2 Мп.

Работает планшет на прежнем чипсете Helio G99. Доступны две конфигурации памяти: 4 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ ПЗУ. Приятным дополнением является наличие слота microSD, который позволяет добавить тонну дополнительного хранилища по дешевке.

Видео дня

Среди других характеристик – батарейка 5100 мАч, поддерживающая зарядку через порт USB‑C 2.0, стереодинамики Dolby (1 Вт) с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм разъем для наушников, Bluetooth 5.3 и двухдиапазонный Wi-Fi 5 (ac). NFC в устройстве отсутствует.

Galaxy Tab A11 можно будет купить только в вариантах Wi-Fi и 4G. Новый планшет уже появился на сайте Samsung UAE по цене от 200 евро.

Ранее в этом месяце Samsung выпустила свой самый дешевый смартфон с шестью годами обновлений. По цене дешевле $200 покупатель получает длительную поддержку, экран Super AMOLED и улучшенную защиту от царапин.

В конце сентября на смартфоны Samsung начнет приходить One UI 8 на базе Android 16. Долгожданное обновление будет распространяться постепенно в течение двух месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: