Место в списке получил и популярный на украинском рынке Nissan Leaf.

Выбор автомобиля – дело ответственное. Не всегда стоит переплачивать десятки тысяч долларов за новенькое авто, когда есть альтернатива – приобрести подержанное. Это касается и электроавтомобилей.

Ресурс Top Speed назвал 10 электромобилей, которые лучше брать с рук. Открывает список Kia Soul EV (2015-2019). Это компактный кроссовер/хэтчбек, который оказался очень популярным благодаря своему необычному внешнему виду, большому свободному пространству и общему удобству для пользователя. Поэтому компания решила выпустить авто и в виде электромобиля. Несмотря на скромный запас хода, это авто является очень доступным и практичным.

Второе место в списке получил популярный на украинском рынке Nissan Leaf (2018-2023). Когда Nissan выпустил второе поколение своего культового электромобиля Leaf EV в 2018 году, он получил значительные обновления по сравнению с первым поколением 2009 года. Наибольшими изменениями стали большая батарея и больший запас хода, совершенно новый внешний вид, а также лучшие функции помощи водителю.

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Основным преимуществом Leaf была доступность, и модель 2018 года также сохранила свою ценовую позицию на рынке. Подержанный Leaf даст вам хороший, надежный электромобиль по отличной цене.

Третью позицию Top Speed отдал Chevrolet Bolt EV (2017-2023). Компания Chevrolet прекратила выпуск электромобиля Bolt EV в 2023 году. Chevy Bolt был доступным электромобилем, субкомпактным хэтчбеком с приличным запасом хода, приятной ездой, достаточной мощностью, достаточно просторным салоном и умными технологиями. Bolt никогда не был сверхдорогим электромобилем, но цены на подержанные электромобили ставят его на позицию с отличным соотношением цены и качества.

Список из 10 электромобилей, которые лучше покупать подержанными, выглядит так:

1. Kia Soul EV (2015-2019);

2. Nissan Leaf (2018-2023);

3. Chevrolet Bolt EV (2017-2023);

4. BMW i3 (2014-2021);

5. Hyundai Ioniq Electric (2017-2021);

6. Hyundai Kona Electric (2019-2023);

7. Tesla Model 3 Standard Range Plus (2017-2023);

8. Volkswagen ID.4 Standard Range (2021-...);

9. Ford Mustang Mach-E Standard Range (2021-...); 9;

10. Tesla Model Y Long Range (2020-...).

Худшие подержанные машины 2020-2022 годов

Мы уже писали о худших подержанных машинах 2020-2022 годов. В перечень вошло такое авто, как Fiat 500L 2020 года. Он имеет много грузового пространства и простую информационно-развлекательную систему, но он страдает от неустойчивой езды и низкого пробега.

Также в список попал Nissan Rogue Sport 2021 года. Этот автомобиль известен своей слабой трансмиссией. Кроме того, пассажирское пространство тесное во втором ряду, а салон базовой комплектации покрыт жестким пластиком.

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