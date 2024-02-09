Увлажнение и питание - обычная потребность вашей кожи в этом возрасте.

Состояние вашей кожи может зависеть от хороших генов, но есть универсальные способы защитить вашу кожу от преждевременного старения, особенно после 40 лет.

Как пишет Independent, с возрастом структурные компоненты кожи, такие как коллаген, уменьшаются, и это приводит к появлению мелких морщин. Кроме того, зрелая кожа имеет меньше влаги внутри - и в результате может выглядеть тусклой и сухой.

Эксперты известных косметических брендов поделились своими советами по режиму ухода за кожей, который сохраняет молодость.

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1. Деликатно очищайте кожу.

С возрастом ваша кожа может стать суше, чем раньше, поэтому, возможно, стоит пересмотреть формулу средства для умывания или частоту очищения и отшелушивания.

Лизз Стар, исполнительный директор по глобальному развитию продуктов компании Origins, советует использовать кремовую формулу или очищающее средство на масляной основе, или реже пользоваться скрабом.

2. Используйте специализированную сыворотку

Валери Сенизо, руководитель лаборатории биологии кожи L'Occitane, советует использовать специализированную сыворотку для конкретных потребностей кожи, таких как потеря упругости или появление морщин. Она рекомендует ночную сыворотку, некоторые из которых адаптированы для всех возрастов, чтобы улучшить защиту кожного барьера.

3. Увлажняйте кожу с помощью кремов для вашего возраста.

После 40 лет кожа также нуждается в большей защите от внешних агрессоров - кожный барьер становится тоньше и слабее. Ченизо рекомендует кремы, которые увлажняют и питают, а также содержат эфирные масла с антиоксидантными и защитными свойствами. Они ограничивают воздействие ежедневных агрессоров, что в конечном итоге может улучшить уровень коллагена, упругость и эластичность кожи.

4. Дайте ретинолу зеленый свет.

Еще один ключевой ингредиент, который стоит добавить в свой ежедневный рацион, - это ретинол, - говорит Сорайя Сен-Клер, специалист по уходу за кожей Boots. Ретинол может улучшить внешний вид тонких линий, морщин, обесцвечивания, пятен и пор, ускоряя клеточный обмен.

Для тех, кто использует продукт впервые, она рекомендует начинать с одного или двух раз в неделю в разные вечера, постепенно увеличивая частоту, а затем увеличивая концентрацию.

5. Включите солнцезащитный крем в свой ежедневный уход за кожей.

Сен-Клер отмечает, что, независимо от вашего возраста, одним из самых важных шагов в ежедневном уходе за кожей является нанесение солнцезащитного крема широкого спектра действия. Она подчеркивает, что существует много разнообразных формул, которые идеально ложатся под макияж или наносятся самостоятельно как завершающий этап утренней процедуры ухода за кожей после увлажнения.

Ранее УНИАН писал, каким повреждением может подвергаться кожа из-за употребления человеком алкогольных напитков. В частности, употребление алкоголя может усугубить морщины и сделать круги под глазами более заметными.

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