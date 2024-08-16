Некоторые распространенные привычки по уходу за волосами могут нарушить микробиом кожи головы, что может привести к истончению и выпадению волос.

В последнее время эксперты все чаще отмечают важность микробиома кожи головы для здоровья волос и их роста. Микробы и грибки, живущие на вашей коже, играют важную роль в поддержании здоровья кожи головы, контролируя вредные патогены, поддерживая кожный барьер и влияя на выработку кожного сала. Однако, как пишет Independent, некоторые распространенные привычки по уходу за волосами могут нарушить микробиом, что может привести к истончению и выпадению волос.

1. Слишком тугой пучок

Тугие прически, такие как высокие хвосты, могут привести к состоянию, называемому тракционной алопецией. Это происходит, когда волосяные фолликулы постоянно тянутся, что вызывает воспаление и приводит к выпадению волос. Со временем это может привести к появлению залысин, особенно вокруг висков и лба.

Эксперты советуют время от времени менять прически, регулярно распуская волосы или заплетая в косы. Также стоит избегать чрезмерного использования агрессивных средств, таких как гели и лаки для волос.

Видео дня

2. Спать с мокрыми волосами

Когда наши волосы мокрые, они находятся в наиболее податливом и хрупком состоянии, поэтому трение, вызванное хлопковыми наволочками, когда мы ворочаемся всю ночь, может привести к завиванию и ломкости.

Если ваш плотный утренний график не позволяет мыть волосы, то эксперты советуют хотя бы вместо хлопковых наволочек, которые вызывают сильное трение, использовать наволочки из шелка или атласа. Также можно заплетать волосы в свободные косы перед сном, чтобы свести к минимуму спутывание.

3. Слишком частое мытье

Некоторые говорят, что кожу головы следует мыть так же часто, как и тело, — другие говорят, что достаточно одного раза в неделю.

В то же время эксперт Алара Зерен из Hairstory считает, что слишком частое мытье волос может удалить естественные масла, которые защищают микробиом кожи головы, делая ее уязвимой для раздражения и сухости.

Мойте волосы только тогда, когда они кажутся заметно жирными. В некоторые недели это может быть чаще, чем в другие, в зависимости от ваших физических упражнений, диеты и погоды.

4. Сушка полотенцем

Агрессивное трение с энергичным вытиранием полотенцем может нанести необратимый ущерб, приподняв кутикулы. Мокрые волосы более эластичны и хрупки, поэтому грубое обращение может растянуть стержень волоса сверх его границ, вызывая ломкость и выпадение волос.

Эксперты советуют выжимать волосы, а не тереть их, и не скручивать мокрые волосы, чтобы уменьшить напряжение и ломкость. Также для сушки волос стоит использовать полотенце из микрофибры или старую футболку, поскольку они лучше впитывают и создают меньше трения.

5. То, что вы едите

Жирные кислоты необходимы для микробиома ваших волос и кожи головы. Эксперты отмечают, что особенно полезны продукты, богатые жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витаминами A и D. Такие продукты, как лосось, тунец, льняное масло, грецкие орехи и миндаль, помогут волосам выглядеть и чувствовать себя сильными. Кроме того, эксперты советуют пить восемь стаканов воды по 250 мл в день, чтобы волосы оставались увлажненными и здоровыми.

Ранее диетологи рассказали, какие суперпродукты, повышающие уровень коллагена, стоит включить в свой рацион, для здоровья и сияния кожи.

Вас также могут заинтересовать новости: