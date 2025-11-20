Питание имеет непосредственное влияние на то, как организм стареет, говорят диетологи.

Питание имеет непосредственное влияние на то, как организм стареет. Правильные питательные вещества повышают энергию и защищают от хронических заболеваний. Не существует единой "диеты долголетия", но если есть суперфуды - продукты, богатые определенными полезными соединениями, - то старение можно замедлить, пишет Real Simple.

Суперфуды содержат много питательных веществ - витаминов, минералов, антиоксидантов, поэтому употреблять их - разумный способ улучшить состояние организма.

"Хотя единого определения суперфуда нет, большинство продуктов получают это название благодаря содержанию антиоксидантов, способности снижать риск заболеваний, профилю жирных кислот и/или высокому содержанию клетчатки. Все эти преимущества могут привести к улучшению общего здоровья, что становится еще важнее, когда мы стареем и становимся более склонными к болезням", - пояснил врач-терапевт, зарегистрированный диетолог Дру Розалес.

На основе мнений диетологов издание назвало 9 продуктов-суперфудов, которые могут помочь добавить больше лет жизни.

1. Кимчи

Кроме большого количества пробиотиков, кимчи также содержит антиоксиданты, клетчатку и сочетание ключевых питательных веществ, таких как витамины А и С, а также железо и калий.

По словам диетолога Лены Бакович, пробиотики поддерживают здоровый кишечный микробиом, который играет важную роль в уменьшении воспаления, укреплении иммунитета и даже влиянии на настроение.

"Кроме того, антиоксиданты и витамины А и С в кимче помогают бороться с оксидативным стрессом, поддерживая профилактику хронических заболеваний и, таким образом, потенциально способствуя долголетию", - добавила она.

2. Порошок куркумы

Регулярное употребление куркумина - мощного соединения, которое придает куркуме золотистый оттенок, - имеет ряд преимуществ для здоровья, считает Розалес. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам куркумин может контролировать или даже предотвращать такие состояния, как рассеянный склероз, артрит, эпилепсия, нейтрализуя вредные свободные радикалы. Он также способен обеспечивать защиту от болезни Альцгеймера.

"Поскольку куркумин лучше всего усваивается с черным перцем, разумно сочетать эти два продукта во время приготовления пищи, чтобы максимизировать пользу", - отметила диетолог.

3. Черника

Всего одна чашка свежей черники обеспечивает солидный заряд витаминов С, К и марганца. Но что действительно делает чернику уникальной, так это высокая концентрация в ней антоцианов - природных соединений, которые придают ей насыщенный синий цвет.

По словам Розалес, в исследовании, вышедшем на страницах National Library of Medicine, говорится, что потребление антоцианов снижает риск сердечного приступа на 25-32%, риск увеличения веса со временем и на 26% уменьшает вероятность возникновения диабета второго типа.

"Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, в частности витамины С и К, марганец, помогают бороться с воспалением и могут фактически замедлить процесс старения", - отметила Розалес.

4. Авокадо

Авокадо, богатое полезной для сердца олеиновой кислотой, а также обеспечивает значительную дозу пищевых волокон и ряд микроэлементов: жирорастворимые витамины E и K, витамины группы B, калий.

"Мононенасыщенные жиры в авокадо помогают снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, тем самым поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Антиоксидантные витамины, такие как E и C, содержащиеся в авокадо, помогают бороться с оксидативным стрессом, защищая целостность клеток и потенциально поддерживая здоровье кожи", - пояснила Бакович.

5. Шпинат

Эта листовая зелень богата полезной для кишечника клетчаткой и содержит ключевые питательные вещества: железо, магний, марганец, витамины А и С.

"Антиоксиданты в шпинате, а именно лютеин и зеаксантин, полезны для здоровья глаз и могут помочь снизить риск возрастной макулярной дегенерации", - сказала Бакович, отметив, что эти же соединения также могут поддерживать когнитивные функции, что особенно важно для людей в возрасте.

Чтобы получить максимальную пользу от шпината, важно правильно сочетать продукты.

"Если шпинат сочетать с цельными продуктами с высоким содержанием витамина С, такими как цитрусовые или болгарский перец, усвоение и железа, и витамина С в этих продуктах будет синергетически усилено", - рассказала диетолог.

6. Кале

Кале получила свой статус суперпродукта благодаря впечатляющему набору необходимых питательных веществ, которые помогают защитить клетки от оксидативного стресса и поддерживать жизненно важные функции организма.

"Витамины A, C и K способствуют здоровью иммунитета, синтезу коллагена и прочности костей - ключевым факторам предотвращения возрастного ухудшения состояния", - пояснила врач и зарегистрированный диетолог Триста Бест.

Она добавила, что кале также содержит марганец - минерал, который поддерживает метаболизм и антиоксидантную защиту. Кроме того, в этой зелени есть умеренное количество кальция, калия и магния, которые важны для здоровья сердца, функции мышц и поддержания плотности костей.

7. Чечевица

В состав чечевицы входят фолат, железо, магний, калий, цинк, а также антиоксиданты и полифенолы, которые вместе уменьшают воспаление, поддерживают здоровье сердца, мышечную массу и снижают риск хронических заболеваний.

"Высокое содержание клетчатки помогает снизить уровень холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови, тогда как растительный белок способствует сохранению мышц по мере старения", - говорит Бест.

Она пояснила, что фолат и железо необходимы для здорового уровня крови и энергии, уменьшения усталости и поддержания когнитивных функций.

"Антиоксиданты и минералы, такие как магний и цинк, помогают бороться с воспалением и оксидативным стрессом, которые способствуют возрастному ухудшению состояния", - подчеркнула эксперт и добавила, что не стоит переваривать чечевицу, чтобы сохранить её питательные вещества.

8. Семена чиа

Семена чиа богаты клетчаткой, омега-3 жирные кислоты, белок, кальций, магний и антиоксиданты. Они способствуют долголетию и здоровому старению, ведь укрепляют сердце, уменьшают воспаление и поддерживают прочность костей.

"Высокое содержание клетчатки способствует пищеварению и стабилизирует уровень сахара в крови, снижая риск хронических заболеваний, в частности диабета. Кальций и магний укрепляют кости, а антиоксиданты защищают клетки от оксидативного стресса, который является основным фактором старения и возрастных заболеваний", - пояснила Бест.

9. Темпе

Темпе насыщено белком, клетчаткой, железом, полезными жирами, в частности омега-3, а также магнием, калием и кальцием. По словам диетологов, питательные вещества в темпе работают вместе, чтобы поддерживать долголетие и здоровое старение.

"Высококачественный растительный белок помогает сохранить мышечную массу, которая естественным образом уменьшается с возрастом, тогда как содержание клетчатки способствует пищеварению и помогает предотвратить хронические заболевания, в частности сердечные и диабет второго типа", - говорит Бест.

Кроме того, по ее словам, пробиотики, полученные в процессе ферментации темпе, могут быть полезными для здоровья кишечника, что связано с улучшением иммунной функции и общим самочувствием с возрастом. Кальций и магний в составе темпе дополнительно поддерживают прочность костей, что имеет решающее значение для предотвращения возрастной потери костной массы.

Ранее УНИАН писал о 5 привычках, от которых следует отказаться, чтобы жить дольше. Отмечалось, что для долголетия нужно избегать длительного сидения, курения, несбалансированного питания, хронического стресса, игнорирования профилактических осмотров и неправильного подхода к здоровью.

