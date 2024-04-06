В нашем языке прилагательным "коренастый" неправильно характеризовать человека.

Многие люди не знают, как правильно на украинском языке заменить русские слова "мнительный" и "коренастый", поэтому часто просто без изменений используют их в родном языке. Такие заимствования называют кальками.

Самый известный украинский учитель, заслуженный работник образования, автор учебников, доцент-языковед Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" объяснил, как "мнительный" на украинском и "коренастый".

"Человека, который постоянно чувствует угрозу, какую-то опасность, занимается этим называют "помисливим" или "самовразливим", - сказал эксперт. Поэтому не стоит употреблять калькированное слово "мнительный" - перевод на украинский теперь вы знаете.

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Другое слово-кальку также в родном языке можно заменить несколькими прилагательными. Авраменко подчеркнул, что слово "коренастый" значение имеет такое - это прежде всего крепкое дерево, которое имеет разветвленные корни. Именно поэтому неправильно таким прилагательным характеризовать человека. "...о мужчине крепкого телосложения лучше сказать "кремезний", "дебелий" или же "широкоплечий", - посоветовал педагог.

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Ранее Александр Авраменко объяснил, как сказать курносый нос на украинском. Языковед отметил, что так называют человека, у которого короткий нос, задранный вверх. Украинский аналог слова "курносый" - прилагательное "кирпатий".

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