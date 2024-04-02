В нашем языке правильный вариант слова "брезгливый" имеет несколько значений.

В украинском языке часто можно услышать русизмы "брезгливый" и "курносый". Люди используют ненормативные слова по разным причинам, в частности, некоторые просто не знают правильные варианты.

Заслуженный работник образования Украины - известный педагог, языковед, автор учебников и доцент Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1" объяснил, какие слова нужно использовать вместо русизмов. "...брезгливый по-украински - гидливий", - сказал эксперт.

Стоит отметить, что, согласно словарю, это слово имеет несколько значений:

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выражающий отвращение;

испытывающий отвращение к чему-то или к кому-то.

Учитель добавил, что "курносым" называют того, кто имеет короткий нос, который задран вверх. Авраменко поделился, что "курносый" на украинском языке - "кирпатий".

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Александр Авраменко ранее назвал остроумные фразеологизмы украинские о скупости, которые являются "перлами" нашего народа. По мнению языковеда, самая остроумная такая крылатая фраза: "Він ще не народився, а чув, як гроші бряжчали у материній кишені".

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