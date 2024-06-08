Хлебная отрасль страдает от проблем с энергоснабжением и не только.

Для хлебной отрасли сложилась критическая ситуация с поставками электроэнергии. Это отразится и на конечной цене для потребителя. Учитывая проблемы отрасли, сейчас есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы – еще на 20%. Об этом в комментарии AgroPortal.ua заявил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

По его словам, сейчас большинство предприятий хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры, поэтому не должны быть отключены от электросетей. Однако по факту предприятия отключают. Кто имеет возможность, переходит на электрогенераторы, что в первую очередь влияет на стабильность работы и ценообразование.

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования. Не все заводы имеют возможность работать на генераторах. А те, которые имеют, должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не более", – подчеркнул Дученко. Видео дня

Он отметил, что ситуация уже привела к дефициту мощностей, ведь есть заводы, которые не могут восстановить оборудование в результате блэкаутов. К тому же хлебной отрасли не подходят и графики отключения, поскольку это прерывает технологический цикл. Так, если отключение длится 2 часа, то график выпуска хлеба и хлебобулочных изделий сместится на 8 часов.

Что касается денег, то, по словам Дученко, в себестоимости хлеба простой рецептуры электричество составляет 50 копеек, а при производстве этого же хлеба на генераторе – 1,5 грн.

Председатель ассоциации выделил еще одну проблему для хлебной отрасли – бронирование. Из-за отсутствия людей некоторые предприятия меняют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства. А третья проблема – отсутствие зерна второго и третьего класса.

"Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы на сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии. Сама мука поднялась также в цене на 25-30%", – отметил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей".

Ко всему этому, констатирует он, добавился кризис платежей за уже поставленную хлебобулочную продукцию в торговлю и на ВСУ.

Проблемы украинского бизнеса

Кабмин обязал облэнерго обеспечить справедливые графики отключения света. Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.

Оборонные компании теряют специалистов из-за пробелов в системе бронирования, что может грозить проблемами с производством оружия. Специалисты с оборонных заводов попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронирование по действующему законодательству.

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