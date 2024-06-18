Этот банановый хлеб идеально сочетается с чашкой чая, его легко испечь, и он станет отличным рецептом, чтобы произвести впечатление на близких на пикнике или побаловать себя.

Звездный повар Джейми Оливер поделился рецептом вкусного бананового хлеба, на приготовление которого у вас уйдет всего 10 минут, не считая времени выпечки, а результат вас приятно удивит.

"Это супер-вкусное лакомство и отличный способ использовать перезрелые бананы - съешьте его с чашкой хорошего горячего чая, и вы попадете в рай", - сказал Джейми Оливер изданию Express.

Кроме того, этот рецепт отлично подходит, чтобы приготовить его вместе с детьми.

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Ингредиенты:

250 г муки

125 г несоленого сливочного масла и еще немного для смазывания (комнатной температуры)

Четыре спелых банана

Два больших яйца

Две столовые ложки жидкого меда

Две столовые ложки яблочного сока

Одна щепотка корицы

Также вам понадобится форма для хлеба (или кекса) на один литр.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте дно и стенки формы для хлеба небольшим количеством сливочного масла. В большой миске разотрите мягкое сливочное масло до кремовой текстуры. Разбейте яйца, тщательно их перемешайте. Не волнуйтесь, если смесь будет выглядеть комковатой. Очистите три банана и разомните их вилкой, затем добавьте в смесь. Добавьте мед и яблочный сок, затем лопаточкой добавьте муку и корицу, аккуратно перемешайте. Выложите смесь в форму для хлеба, затем очистите и нарежьте оставшийся банан и положите его сверху. Запекайте хлеб в духовке в течение 40–50 минут до золотистого цвета и полной готовности.

Дайте хлебу немного остыть в форме в течение нескольких минут, затем осторожно переложите его на решетку, чтобы он полностью остыл. Затем переложите на тарелку, нарежьте и подавайте с маслом, медом и вашим любимым джемом или шоколадной пастой.

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