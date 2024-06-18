Этот хлеб можно приготовить буквально за 10 минут / ua.depositphotos.com

Звездный повар Джейми Оливер поделился рецептом вкусного бананового хлеба, на приготовление которого у вас уйдет всего 10 минут, не считая времени выпечки, а результат вас приятно удивит.

 "Это супер-вкусное лакомство и отличный способ использовать перезрелые бананы - съешьте его с чашкой хорошего горячего чая, и вы попадете в рай", - сказал Джейми Оливер изданию Express.

Кроме того, этот рецепт отлично подходит, чтобы приготовить его вместе с детьми.

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Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 125 г несоленого сливочного масла и еще немного для смазывания (комнатной температуры)
  • Четыре спелых банана
  • Два больших яйца
  • Две столовые ложки жидкого меда
  • Две столовые ложки яблочного сока
  • Одна щепотка корицы

Также вам понадобится форма для хлеба (или кекса) на один литр.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте дно и стенки формы для хлеба небольшим количеством сливочного масла.
  2. В большой миске разотрите мягкое сливочное масло до кремовой текстуры. Разбейте яйца, тщательно их перемешайте. Не волнуйтесь, если смесь будет выглядеть комковатой.
  3. Очистите три банана и разомните их вилкой, затем добавьте в смесь.
  4. Добавьте мед и яблочный сок, затем лопаточкой добавьте муку и корицу, аккуратно перемешайте.
  5. Выложите смесь в форму для хлеба, затем очистите и нарежьте оставшийся банан и положите его сверху. Запекайте хлеб в духовке в течение 40–50 минут до золотистого цвета и полной готовности.

Дайте хлебу немного остыть в форме в течение нескольких минут, затем осторожно переложите его на решетку, чтобы он полностью остыл. Затем переложите на тарелку, нарежьте и подавайте с маслом, медом и вашим любимым джемом или шоколадной пастой.

Если вы предпочитаете несладкую выпечку, то обратите внимание на рецепт пирога с курицей от Джейми Оливера. На приготовление этого блюда уйдет немногим больше часа, но результат стоит потраченных усилий.

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