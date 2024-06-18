Звездный повар Джейми Оливер поделился рецептом вкусного бананового хлеба, на приготовление которого у вас уйдет всего 10 минут, не считая времени выпечки, а результат вас приятно удивит.
"Это супер-вкусное лакомство и отличный способ использовать перезрелые бананы - съешьте его с чашкой хорошего горячего чая, и вы попадете в рай", - сказал Джейми Оливер изданию Express.
Кроме того, этот рецепт отлично подходит, чтобы приготовить его вместе с детьми.
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 125 г несоленого сливочного масла и еще немного для смазывания (комнатной температуры)
- Четыре спелых банана
- Два больших яйца
- Две столовые ложки жидкого меда
- Две столовые ложки яблочного сока
- Одна щепотка корицы
Также вам понадобится форма для хлеба (или кекса) на один литр.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте дно и стенки формы для хлеба небольшим количеством сливочного масла.
- В большой миске разотрите мягкое сливочное масло до кремовой текстуры. Разбейте яйца, тщательно их перемешайте. Не волнуйтесь, если смесь будет выглядеть комковатой.
- Очистите три банана и разомните их вилкой, затем добавьте в смесь.
- Добавьте мед и яблочный сок, затем лопаточкой добавьте муку и корицу, аккуратно перемешайте.
- Выложите смесь в форму для хлеба, затем очистите и нарежьте оставшийся банан и положите его сверху. Запекайте хлеб в духовке в течение 40–50 минут до золотистого цвета и полной готовности.
Дайте хлебу немного остыть в форме в течение нескольких минут, затем осторожно переложите его на решетку, чтобы он полностью остыл. Затем переложите на тарелку, нарежьте и подавайте с маслом, медом и вашим любимым джемом или шоколадной пастой.
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