Называем 5 видов муки, которые гораздо полезнее пшеничной.

Пшеничная мука самая популярная в Украине, а изделия из неё получаются очень нежными и воздушными. Однако пользы в таком продукте очень мало. Пшеничная мука высшего сорта готовится из середины зерен, полностью отсеивая оболочку. Из-за этого в ней практически отсутствует полезная для организма клетчатка и микроэлементы. Поэтому сторонники здорового питания часто задумываются, чем заменить муку в выпечке.

Если хотите перейти на здоровое питание, то отказываться от пшеничной муки необязательно. У неё есть много полезных альтернатив, которые можно включить в каждодневный рацион. О том, какая мука самая полезная, пишет издание Healthline со ссылками на исследования.

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Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука по кулинарным свойствам очень близка к пшеничной, поэтому с ней легко готовить. В отличие от белой муки, цельнозерновая изготовляется с добавлением отрубей и зародышей пшеницы. При помоле сохраняется гораздо больше витаминов и клетчатки. Мука из цельного зерна лучше насыщает и содержит больше сложных углеводов.

Миндальная мука

Редкая в продаже, но очень вкусная миндальная мука отлично подходит для приготовления тортов, пирожных, бисквитов и других десертов. В соленые блюда из-за специфического вкуса её добавляют редко. Стоит учитывать, что она гораздо калорийнее пшеничной.

Мука из миндаля - хороший источник магния, омега-3 ненасыщенных жиров, растительного белка. Особенно много в ней особенно витамина Е (всего 50 г продукта содержат дневную норму). Этот витамин важен для здоровья мозга и профилактики болезни Альцгеймера.

Это самая полезная мука для крови. Компоненты в ее составе повышают устойчивость к инсулину, снижают уровень плохого холестерина и понижают кровяное давление.

Кокосовая мука

Мука из мякоти кокоса обладает мягким сладковатым вкусом, который подходит для приготовления тортов, печенья, хлеба и другой выпечки. Изделия из неё получаются сухими, поэтому продукт рекомендуется домешивать к другим видам муки.

В отличие от зерновой, кокосовая мука содержит насыщенные жиры, полезные для обмена веществ. Кокосовая мука также богата антиоксидантами и, похоже, обладает противомикробными свойствами.

Гречневая мука

Из гречневой муки получается очень вкусный хлеб, булочки, пампушки и блины, а японцы готовят гречневую лапшу. Это прекрасный источник клетчатки, белка и таких микроэлементов, как марганец, магний, медь, железо и фосфор. Гречка - одна из самых полезных круп в мире, поэтому и мука из неё рекомендуется при здоровом питании.

Исследования показывают, что гречневая мука полезна для диабетиков и людей с болезнями сердца, обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также богата полезными для кишечника пробиотиками.

Овсяная мука

Овсяная мука богата клетчаткой и белком, а быстрых углеводов в ней немного. Блюда из такого продукта надолго насыщают. Овес сам по себе чрезвычайно полезен - в нем содержится много витаминов, полезные для сердца железо, магний и калий, а также важный для костей кальций. Изделия из овсяной муки разрешены диабетикам из-за низкого гликемического индекса.

Приготовить овсяную муку можно в домашних условиях. Для этого достаточно перемолоть в кофемолке или блендере овсяные хлопья. Для большей пользы рекомендуется брать хлопья долго приготовления, которые нужно варить - в них больше клетчатки. Из овсяной муки можно готовить хлеб, печенье, оладьи, кексы.

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