Самая низкокалорийная мука / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Пшеничная мука самая популярная в Украине, а изделия из неё получаются очень нежными и воздушными. Однако пользы в таком продукте очень мало. Пшеничная мука высшего сорта готовится из середины зерен, полностью отсеивая оболочку. Из-за этого в ней практически отсутствует полезная для организма клетчатка и микроэлементы. Поэтому сторонники здорового питания часто задумываются, чем заменить муку в выпечке.

Если хотите перейти на здоровое питание, то отказываться от пшеничной муки необязательно. У неё есть много полезных альтернатив, которые можно включить в каждодневный рацион. О том, какая мука самая полезная, пишет издание Healthline со ссылками на исследования.

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Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука по кулинарным свойствам очень близка к пшеничной, поэтому с ней легко готовить. В отличие от белой муки, цельнозерновая изготовляется с добавлением отрубей и зародышей пшеницы. При помоле сохраняется гораздо больше витаминов и клетчатки. Мука из цельного зерна лучше насыщает и содержит больше сложных углеводов.

Миндальная мука

Редкая в продаже, но очень вкусная миндальная мука отлично подходит для приготовления тортов, пирожных, бисквитов и других десертов. В соленые блюда из-за специфического вкуса её добавляют редко. Стоит учитывать, что она гораздо калорийнее пшеничной.

Мука из миндаля - хороший источник магния, омега-3 ненасыщенных жиров, растительного белка. Особенно много в ней особенно витамина Е (всего 50 г продукта содержат дневную норму). Этот витамин важен для здоровья мозга и профилактики болезни Альцгеймера.

Это самая полезная мука для крови. Компоненты в ее составе повышают устойчивость к инсулину, снижают уровень плохого холестерина и понижают кровяное давление.

Кокосовая мука

Мука из мякоти кокоса обладает мягким сладковатым вкусом, который подходит для приготовления тортов, печенья, хлеба и другой выпечки. Изделия из неё получаются сухими, поэтому продукт рекомендуется домешивать к другим видам муки.

В отличие от зерновой, кокосовая мука содержит насыщенные жиры, полезные для обмена веществ. Кокосовая мука также богата антиоксидантами и, похоже, обладает противомикробными свойствами.

Какая мука самая полезная при правильном питании / фото ua.depositphotos.com

Гречневая мука

Из гречневой муки получается очень вкусный хлеб, булочки, пампушки и блины, а японцы готовят гречневую лапшу. Это прекрасный источник клетчатки, белка и таких микроэлементов, как марганец, магний, медь, железо и фосфор. Гречка - одна из самых полезных круп в мире, поэтому и мука из неё рекомендуется при здоровом питании.

Исследования показывают, что гречневая мука полезна для диабетиков и людей с болезнями сердца, обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также богата полезными для кишечника пробиотиками.

Овсяная мука

Овсяная мука богата клетчаткой и белком, а быстрых углеводов в ней немного. Блюда из такого продукта надолго насыщают. Овес сам по себе чрезвычайно полезен - в нем содержится много витаминов, полезные для сердца железо, магний и калий, а также важный для костей кальций. Изделия из овсяной муки разрешены диабетикам из-за низкого гликемического индекса.

Приготовить овсяную муку можно в домашних условиях. Для этого достаточно перемолоть в кофемолке или блендере овсяные хлопья. Для большей пользы рекомендуется брать хлопья долго приготовления, которые нужно варить - в них больше клетчатки. Из овсяной муки можно готовить хлеб, печенье, оладьи, кексы.

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