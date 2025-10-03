Они помогут увидеть, на правильном ли пути ваш союз.

Отношения могут завершаться задолго до того, как пара официально разойдется, однако многие люди продолжают безуспешно пытаться их поддерживать.

Как пишет для Forbes психолог Марк Траверс, исследование 2025 года, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало закономерность падения удовлетворенности отношениями перед разрывом. Авторы определили "терминальную фазу" снижения удовлетворенности, начинающуюся от 7 месяцев до 2,3 лет до фактического разрыва. Этот резкий спад следует за более постепенной "предтерминальной" фазой.

Если вы сомневаетесь в том, что ваши отношения действительно здоровы, Траверс советует задать себе три простых вопроса:

1. Вы все еще открыто и честно высказываетесь?

В начале отношений вы могли быть более открытыми, но со временем, когда возникают конфликты, общение изменилось. Теперь вместо того, чтобы говорить о своих истинных чувствах, вы начинаете делать вид, что все в норме. Причиной такого поведения может быть обычный страх разрушить отношения или признать правду.

Исследование января 2025 года, опубликованное в Social Psychological and Personality Science, изучало более 200 пар и пользу честности в отношениях. Исследователи обнаружили, что когда кто-то был честным или партнер считал его честным, оба партнера чувствовали больше удовлетворенности отношениями сразу и через три месяца, даже если их представления о честности не совпадали.

2. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, работаете ли вы как команда?

В здоровых отношениях вы не чувствуете себя одиноким и в самые трудные дни, поскольку рядом с вами есть любимый человек. А вот когда в отношениях могут быть проблемы, даже хорошие дни кажутся пустыми.

Исследование 2024 года, опубликованное в Contemporary Family Therapy, изучало более 90 пар, женатых более 40 лет, чтобы понять, как они решают конфликты. Авторы выделили шесть типичных стратегий:

Внимательно слушать друг друга. Избегать конфликтов по определенным вопросам. Хорошо коммуницировать, чтобы выразить мысли и чувства. Компромисс для нахождения золотой середины. Решать конфликты быстро, а не затягивать их. Делать паузу, чтобы остыть перед дальнейшим разговором.

Слушание, избегание конфликтов и эффективная коммуникация составили почти половину упомянутых стратегий.

3. Когда вы представляете будущее, видите ли вы себя счастливым с ним/ней?

Отношения опираются на долгосрочную перспективу, когда вы действительно хотите просыпаться рядом с партнером всю жизнь. Это о совместимости, общих ценностях и целях. Если мысль о совместном будущем вызывает ощущение безопасности и радости, а не страх или отчаяние, то вы встретили "своего" человека.

Большое исследование 2024 года среди более 900 пар показало, что удовлетворенность отношениями со временем снижается, но наши убеждения о любви влияют на степень этого спада. Те, кто верил в "судьбу" - что любовь или есть, или ее нет - в начале чувствовали удовлетворение, но оно довольно быстро падало. Зато те, кто верил, что любовь растет благодаря усилиям, были более устойчивыми и меньше теряли удовольствие с годами.

Ранее терапевт Таша Сейтер назвала общую черту для всех несчастливых отношений.

