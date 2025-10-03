Отношения могут завершаться задолго до того, как пара официально разойдется, однако многие люди продолжают безуспешно пытаться их поддерживать.
Как пишет для Forbes психолог Марк Траверс, исследование 2025 года, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало закономерность падения удовлетворенности отношениями перед разрывом. Авторы определили "терминальную фазу" снижения удовлетворенности, начинающуюся от 7 месяцев до 2,3 лет до фактического разрыва. Этот резкий спад следует за более постепенной "предтерминальной" фазой.
Если вы сомневаетесь в том, что ваши отношения действительно здоровы, Траверс советует задать себе три простых вопроса:
1. Вы все еще открыто и честно высказываетесь?
В начале отношений вы могли быть более открытыми, но со временем, когда возникают конфликты, общение изменилось. Теперь вместо того, чтобы говорить о своих истинных чувствах, вы начинаете делать вид, что все в норме. Причиной такого поведения может быть обычный страх разрушить отношения или признать правду.
Исследование января 2025 года, опубликованное в Social Psychological and Personality Science, изучало более 200 пар и пользу честности в отношениях. Исследователи обнаружили, что когда кто-то был честным или партнер считал его честным, оба партнера чувствовали больше удовлетворенности отношениями сразу и через три месяца, даже если их представления о честности не совпадали.
2. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, работаете ли вы как команда?
В здоровых отношениях вы не чувствуете себя одиноким и в самые трудные дни, поскольку рядом с вами есть любимый человек. А вот когда в отношениях могут быть проблемы, даже хорошие дни кажутся пустыми.
Исследование 2024 года, опубликованное в Contemporary Family Therapy, изучало более 90 пар, женатых более 40 лет, чтобы понять, как они решают конфликты. Авторы выделили шесть типичных стратегий:
- Внимательно слушать друг друга.
- Избегать конфликтов по определенным вопросам.
- Хорошо коммуницировать, чтобы выразить мысли и чувства.
- Компромисс для нахождения золотой середины.
- Решать конфликты быстро, а не затягивать их.
- Делать паузу, чтобы остыть перед дальнейшим разговором.
Слушание, избегание конфликтов и эффективная коммуникация составили почти половину упомянутых стратегий.
3. Когда вы представляете будущее, видите ли вы себя счастливым с ним/ней?
Отношения опираются на долгосрочную перспективу, когда вы действительно хотите просыпаться рядом с партнером всю жизнь. Это о совместимости, общих ценностях и целях. Если мысль о совместном будущем вызывает ощущение безопасности и радости, а не страх или отчаяние, то вы встретили "своего" человека.
Большое исследование 2024 года среди более 900 пар показало, что удовлетворенность отношениями со временем снижается, но наши убеждения о любви влияют на степень этого спада. Те, кто верил в "судьбу" - что любовь или есть, или ее нет - в начале чувствовали удовлетворение, но оно довольно быстро падало. Зато те, кто верил, что любовь растет благодаря усилиям, были более устойчивыми и меньше теряли удовольствие с годами.
Ранее терапевт Таша Сейтер назвала общую черту для всех несчастливых отношений.