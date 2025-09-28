Большинство людей считают, что пребывание в хосписе является мучительным и сложным.

Когда медсестра хосписа и преподавательница паллиативной помощи из Британской Колумбии (Канада) Кэт Мюррей рассказывает людям, чем она занимается, то продолжается неловкая тишина, сочувственное наклонение головы и раздается постоянный ответ: "это, наверное, очень трудно". Однако она говорит, что никогда не имела работы, где могла бы так много смеяться, пишет yahoo!life.

По ее словам, работа в хосписе - это не то, что представляет большинство людей и именно в этом заключается проблема.

Мюррей говорит, что люди думают, что пребывание в хосписе означает отказ от жизни.

"Это самый большой миф. Но на самом деле мы умеем сочетать надежду и реальность", - подчеркнула она.

Что такое хосписный уход?

Многие люди считают, что паллиативная и хосписная помощь это одно и то же. Однако паллиативная помощь может начинаться с момента диагностирования и сочетается с лечебными процедурами, контролем симптомов и улучшением качества жизни.

В то же время хосписную помощь назначают людям с неизлечимыми болезнями, которым в основном остается жить не более шести месяцев. Такая помощь предоставляет комплексный комфортный уход как пациенту, так и его семье.

Оба вида помощи призваны помочь людям жить лучше, а не хуже.

В свою очередь близкие отношения Мюррей с умирающими людьми позволили ей наблюдать за теми, кто сталкивается со смертью и принимает ее.

"Я училась у людей, у которых было время подумать о том, что на самом деле важно в их жизни. Это никогда не были роскошные автомобили или дизайнерские бренды", - отметила она.

Медсестра добавила, что эта работа научила ее глубокой благодарности за повседневные вещи.

"Я помню, как в один дождливый день выходила с работы и чувствовала огромную благодарность за то, что у меня есть руки и ноги, которые работают", - поделилась женщина.

В каком случае человек нуждается в хосписе?

Большинство семей начинают задумываться о хосписе, когда повседневная жизнь становится борьбой. Возможно, кто-то не может самостоятельно принимать душ или готовить пищу. В некоторых случаях их здоровье становится непредсказуемым.

"Никогда не рано начинать такие разговоры. И это касается не только рака: мы помогаем при сердечных заболеваниях, ХОБЛ, деменции, диабете", - подчеркнула Мюррей.

По словам медсестры, один пациент сказал ей: "Меня пугает не смерть... а процесс умирания".

Сначала пациенты могут испытывать дискомфорт, когда попадают в хоспис, ведь думают, что это мучительный процесс. В то же время многие медработники хосписов могут помочь справиться с болью с помощью лекарств, но есть еще один фактор - эмоциональная боль.

"Смерть не такая, как ее показывают в фильмах, но в состав хосписных команд часто входят консультанты, которые помогают пациентам и их семьям понять процесс умирания и подготовиться к тому, что их ждет", - отметили в yahoo!life.

Как поддержать человека, который находится в хосписе?

Медсестра советует слушать таких людей, делиться с ними счастливыми воспоминаниями и спрашивать, о чем они хотят поговорить. Кроме того, в такие моменты стоит быть рядом.

"В одни дни они хотят поговорить о своей болезни, в другие - обо всем, кроме этого", - заверила Мюррей.

Другие советы по общению с людьми

