Жизнь слишком коротка: медсестра назвала 5 вещей, о которых люди жалеют перед смертью

Если вы хотите стать лучшим отцом или матерью, стоит учитывать эти уроки каждый день.

Паллиативная медсестра Бронни Вейр записала пять самых распространенных вещей, о чем жалеют люди, которые умирают и написала об этом книгу, которая помогает задуматься над тем, как жить полноценной жизнью.

По результатам исследований, больше всего люди жалеют из-за упущенных возможностей в образовании. Однако эти знания могут также помочь в отцовстве. Если вы хотите стать лучшим отцом или матерью, стоит учитывать эти уроки каждый день.

Вот пять самых распространенных вещей, о которых жалеют люди перед смертью, по наблюдениям медсестры.

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"Мне бы хотелось иметь смелость жить так, как хотел я сам, а не так, как ожидали другие"

Это сожаление самое распространенное среди тех, кто стоит на пороге жизни и смерти. Как родители, мы должны понимать, что наши дети - это отдельные личности, а не продолжение нас самих. Они имеют свои собственные мечты и стремления, и наша задача - поддерживать их в этом, а не навязывать свои ожидания. Позвольте своим детям быть теми, кем они есть, и идти собственным путем.

"Я бы хотел не работать так много"

Никто на смертном ложе не жалеет о том, что не заработал больше денег. Вашим детям не нужны богатства - им нужны вы, ваше время и внимание. Жизнь слишком коротка, а дети растут очень быстро. Поэтому стоит больше времени проводить с ними, вместо того, чтобы погружаться в бесконечные трудовые обязанности. Это время будет бесценным как для вас, так и для них.

"Я бы хотел иметь смелость выражать свои чувства"

Чувства важны, и подавлять их вредно. Позвольте своим детям видеть, как вы справляетесь с различными эмоциями - как положительными, так и отрицательными. Это научит их не бояться своих чувств, быть честными с собой и с другими. Дети учатся на примерах, и ваше открытие эмоций поможет им лучше понимать себя.

"Я бы хотел оставаться на связи с друзьями"

Дети учатся у своих родителей, и если вы поддерживаете свои отношения с друзьями, занимаетесь хобби и находите время для собственных удовольствий, ваши дети увидят, что это важно. Не отказывайтесь от своей личной жизни ради роли родителя - это не только обогащает вас, но и показывает детям пример баланса между работой, семьей и личными интересами.

"Я бы хотел позволить себе быть счастливее"

Счастье - это выбор, который вы можете сделать прямо сейчас. Если вы откладываете свое счастье на потом - после определенных достижений или изменений - вы рискуете никогда не ощутить его полностью. Дети от природы умеют находить радость в каждом моменте, поэтому научитесь от них наслаждаться жизнью сейчас, не дожидаясь идеальных условий.

Помните, что воспитание детей и жизнь в целом - это не погоня за целью, а путешествие, которое стоит ценить здесь и сейчас. Замедлитесь, наслаждайтесь моментами, позвольте себе и своим детям быть собой, переживать эмоции и радоваться жизни. Живите так, чтобы не жалеть ни о чем.

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