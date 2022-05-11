Как мыть жалюзи в домашних условиях и какие средства выбирать для уборки - узнайте в материале УНИАН.

Те хозяйки, которые хотя бы раз пытались вымыть жалюзи, знают, как тяжела эта процедура. Вертикальные или горизонтальные, тканевые или алюминиевые - каждый вид жалюзи требует особенного отношения. УНИАН расскажет, как мыть жалюзи на окнах правильно.

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Чем и как помыть легко жалюзи - моющие средства

Перед тем, как приступать к уборке, определитесь с чистящим веществом, которым будете пользоваться. Вариантов несколько:

раствор детского или хозяйственного мыла (2-3 столовые ложки на 3 л.воды);

моющее средство для посуды (1 ст.л на 3 л. воды);

гель для стирки (1 ст.л на 10 л. воды);

средство для мытья стекол.

Также вам понадобятся перчатки, пульверизатор, салфетки из микрофибры или сухая мягкая тряпка, губка для мытья посуды и спрей-антистатик.

Как помыть жалюзи вертикальные

Для начала разберемся, что ламели бывают из разных материалов - ткани, алюминия, дерева или бамбука. Не существует универсальной методики, если вы не хотите испортить конструкцию - для каждого отдельного материала нужен свой подход.

Как помыть жалюзи из дерева или бамбука

Их мыть вообще нельзя - под воздействием влаги ламели набухают и деформируются. Лучше очищать жалюзи сухой тряпкой или пылесосом, предварительно полностью закрыв их. Затем откройте и снова вытрите тряпкой каждую отдельную составляющую ламелей. В конце обработайте конструкцию спреем-антистатиком, чтобы пыль меньше на нее садилась.

Как помыть жалюзи тканевые

Если вы хотите качественно очистить жалюзи и не увидеть потом разводов от моющего, то конструкцию лучше снять. Бережно удалить пыль пылесосом, а затем отнесли тканевые жалюзи в химчистку. Если такой вариант вам недоступен, то можете постирать их сами.

Свернутые ламели положите в таз с подготовленным моющим раствором и оставьте замачиваться на 10–15 минут. Затем загрузите рулон в мешок для стирки или старую наволочку и положите в машинку. Стирать жалюзи нужно при температуре не выше 30 ℃ в деликатном режиме и без отжима. Постиранные жалюзи оставьте сушиться в расправленном виде.

Если вы не можете снять жалюзи, то переведите их в полуоткрытое положение, сухой тряпкой вытрите пыль. Из пульверизатора нанесите моющее средство, протрите губкой, а затем салфеткой из микрофибры. Следите за тем, чтобы не оставалось разводов.

По такой же схеме получится очистить и жалюзи из пластика или металла.

Как помыть горизонтальные жалюзи, не снимая с окна

Ламели горизонтальных конструкций также делятся на несколько типов в зависимости от материала, из которого они сделаны.

Как чистить жалюзи из ткани

Тканевые горизонтальные жалюзи, как правило, снять нельзя - не позволяет конструкция. А даже если можно, то на это вы потратите очень много времени, поэтому проще помыть их на окне.

Закройте ламели в режиме "максимальная защита от солнца", вытрите сухой тряпкой пыль. Затем откройте и протрите моющим каждую ламель. Если обнаружили старые пятна - воспользуйтесь ластиком или мыльным раствором. Действуйте осторожно, чтобы не повредить ткань.

Как помыть легко жалюзи из пластика или металла

Если вы можете снять конструкцию - отлично, это самый быстрый и удобный способ. Закройте жалюзи, протрите их от пыли, несколько раз меняйте положение ламелей, чтобы тщательно убрать всю грязь. Снимите жалюзи с креплений, замочите их в мыльном растворе на 20-30 минут, затем тщательно протрите губкой и смойте водой. То же самое проделайте с карнизом. Чистую конструкцию не забудьте протереть салфеткой, иначе останутся разводы.

В случае, если жалюзи вы снять не можете, закройте их, протрите от пыли, несколько раз меняйте положение ламелей, чтобы тщательно убрать всю грязь. Затем нанесите чистящий раствор из пульверизатора и подождите 15-20 минут, пока загрязнения отмокнут. Вытрите губкой, откройте жалюзи и протрите каждую ламель отдельно. Начисто вымойте конструкцию чистой водой, а после высыхания обработайте антистатиком.

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