Накопление пролитой жидкости и брызг может привести к снижению эффективности микроволновой печи, и в худшем случае даже стать причиной пожара.

Чистка микроволновой печи - работа неприятная, но необходимая, если вы хотите избежать запахов и прилипшей пищи, которые могут загрязнить разогреваемую вами еду. К счастью, сделать это можно легко и очень быстро, если использовать умные советы от кухонных экспертов, пишет RealSimple.

Как часто чистить микроволновую печь

Старайтесь чистить микроволновую печь раз в месяц и протирать ее внешнюю поверхность каждый раз, когда вы протираете кухонные столешницы. При этом накопление пролитой жидкости и брызг может привести к снижению эффективности микроволновой печи, и в худшем случае грязная микроволновая печь может даже стать причиной пожара, отмечает эксперт по дому Ноэлл Джетт.

Как быстро почистить микроволновую печь уксусом

Наполните миску, пригодную для использования в микроволновой печи, двумя чашками воды и двумя столовыми ложками уксуса. По желанию добавьте одну или две капли эфирного масла. Если у вас нет уксуса под рукой, эксперт по уборке Вера Петерсон предлагает заменить его свежевыжатым лимонным соком.

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Добавьте в миску небольшую деревянную ложку или поместите в смесь зубочистку. Это добавка позволяет образовывать пузырьки на дереве по мере нагревания воды, предотвращая перегрев воды.

Поместите смесь в микроволновку, закройте дверцу и разогрейте на высокой мощности в течение трех минут. Затем поождите еще 15 минут, не открывая дверцу. Это время ожидания позволяет микроволновке дополнительно нагреться, что помогает разрушить прилипшие пятна.

Достаньте миску из микроволновки, затем смочите чистую салфетку из микрофибры в уксусной смеси и протрите внутреннюю часть микроволновой печи. Большая часть грязи должна сойти сразу, но если у вас есть какие-то стойкие пятна или труднодоступные щели, Джетт предлагает использовать нецарапающийся чистящий инструмент.

Поворотный стол микроволновой печи вымойте средством для мытья посуды, высушите полотенцем и положите обратно в теперь чистую микроволновую печь.

Для внешней части распылите универсальное чистящее средство на чистую ткань и протрите микроволновку.

"Для элементов из нержавеющей стали окуните ткань в воду и средство для мытья посуды, отожмите ее, а затем протрите", добавляет Петерсон.

Как дольше сохранить чистоту вашей микроволновой печи

Перед включением микроволновки накройте любую еду, которая может разбрызгаться, крышкой или бумажным полотенцем, пригодными для использования в микроволновой печи.

Кроме того, всегда используйте контейнеры, пригодные для использования в микроволновой печи.

Одной из самых распространенных причин беспорядка в микроволновой печи является пережаривание пищи. Чтобы этого не произошло, всегда соблюдайте рекомендуемое время приготовления. Снижение мощности также может предотвратить перегрев пищи.

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