Для того, чтобы телевизор имел четкое качество изображения, нужно уметь правильно его чистить.

Знать о том, как правильно чистить экран телевизора, очень нужно, ведь даже минимальные ошибки могут стоить дорогостоящего ремонта. Несмотря на то, что большинство людей забывают протирать эту технику, телевизор накапливает пыль и отпечатки пальцев. Поэтому эксперты по чистке поделились своими методами очистки экранов телевизоров для издания Real Simple.

Подготовка к уборке

Сначала стоит ознакомиться с инструкцией телевизора, чтобы узнать, есть ли какие-то особые требования к чистке техники. Этот шаг очень важен, если на телевизор действует активная гарантия. В то же время эксперт по уборке Лиенн Стапф говорит, что использовать магазинные средства для чистки стекла для экранов плоских телевизоров может быть опасно.

"Эти средства содержат агрессивные ингредиенты, такие как спирт и аммиак, которые могут повредить панели экрана", - объяснила Стапф.

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Поэтому эксперт советует всегда читать этикетки этих средств, чтобы убедиться, что они не имеют агрессивных ингредиентов.

Как часто нужно мыть экран телевизора?

По словам специалистов, чтобы предотвратить накопление загрязнений на экране телевизора, старайтесь чистить его раз в неделю.

"Важно чистить экран телевизора не только для того, чтобы продлить срок его службы, но и для того, чтобы обеспечить максимально четкое изображение - без пятен, пыли и отпечатков пальцев. Это может существенно повлиять на эстетический вид вашего телевизора и изображение на экране", - добавила эксперт по уборке Кэти Кун.

Также следует вытирать любые отпечатки пальцев или пятна, как только они появятся. Благодаря регулярной очистке телевизора и использованию соответствующих средств, вам удастся сохранить качество изображения на экране и продлить время его работы.

Эксперты советуют использовать небольшое количество дистиллированной воды, если у вас нет моющего средства, которое подходит для экранов телевизора.

Как правильно вытереть телевизор?

Прежде чем доставать тряпку, убедитесь, что телевизор выключен. Если вы хотите дополнительно уберечь себя, то можете выключить его из розетки, однако обычно этого не нужно делать, если у вас телевизор современной модели.

Далее нужно протереть пыль, чтобы убрать видимую грязь и мусор.

"Большая ошибка при чистке телевизора - это забыть вытереть пыль с экрана перед использованием моющего средства", - отметила Кун.

По ее словам, это может привести к появлению маленьких царапин, которые ухудшают качество изображения.

"Удаление сухого мусора гарантирует, что вы случайно не создадите царапины, оттирая грубый кусок грязи или накопления на экране", - добавила Кун.

Также эксперт советует всегда использовать микрофибру или другую мягкую ткань, которая безопасна для экрана.

После чего налейте небольшое количество средства для чистки экрана или воды на мягкую ткань и протрите телевизор равномерными движениями вперед-назад. Кроме того, не забудьте осторожно протереть верхнюю и нижнюю части телевизора.

"Для более сложных пятен не нажимайте слишком сильно, особенно на более чувствительные экраны. Если точечная очистка салфеткой из микрофибры не сработала, я рекомендую добавить к ней немного теплой воды, а затем протереть пятно смоченной салфеткой", - отметила Стапф.

Также важно не включать сразу телевизор после очистки. Дайте ему 15-20 минут, чтобы высохнуть.

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