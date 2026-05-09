Что пить, чтобы волосы и кожа были красивыми: рецепт недорогого средства от наших бабушек

Главное преимущество продукта – содержание витаминов группы В.

Простой напиток, который употребляли наши бабушки, благодаря содержанию витаминов и питательных веществ может укрепить волосы и сделать более здоровыми кожу и ногти. К тому же он недорог и легкодоступен. Однако у этого средства есть некоторые противопоказания. О напитке, приготовленном с добавлением дрожжей, рассказало WP kuchnia.

Мы привыкли, что дрожжи добавляют в тесто, но в прошлом их также использовали в качестве пищевой добавки. В то же время, как подчеркнуло издание, они не являются чудодейственным средством или заменой лекарствам, а лишь дополнением к рациону.

В статье говорится, что раньше дрожжи люди употребляли для лечения ослабленных волос, ломких ногтей и раздраженной кожи. Для наших бабушек это было одно из самых простых домашних средств для красоты.

Видео дня

Самое большое преимущество дрожжей – содержание витаминов группы В, которые участвуют в энергетическом обмене, поддерживают нервную систему и необходимы для поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек. Дрожжи также содержат белок, бета-глюканы и минералы, в частности цинк, селен, магний, железо.

Как дрожжи влияют на организм

Как сообщило издание, дрожжи снабжают организм питательными веществами, необходимыми для ежедневного функционирования. Так, витамины группы В участвуют в клеточном метаболизме, цинк поддерживает здоровье кожи, а селен помогает защищать клетки от окислительного стресса.

"Однако это не означает, что дрожжевой напиток решит все проблемы с кожей, волосами и ногтями. Чрезмерное выпадение волос, ломкость ногтей и внезапное ухудшение внешнего вида кожи могут быть следствием многих других проблем со здоровьем, и в таких случаях следует провести анализы, чтобы определить причину", – предупредило издание.

Также в материале отмечается, что активные дрожжи не следует употреблять сырыми или смешивать с холодной водой, ведь это может вызвать вздутие живота, дискомфорт в пищеварении. Перед употреблением их нужно залить кипятком или очень горячим молоком.

Как приготовить напиток с дрожжами

Ингредиенты для напитка: 10 г свежих дрожжей, 150 мл кипятка или горячего молока, чайная ложка меда.

Дрожжи следует раскрошить в чашку, залить кипятком или очень горячим молоком и тщательно перемешать до полного растворения. После этого напиток отставить на несколько минут, чтобы он немного остыл.

Когда жидкость уже остынет, добавить мед. Пить небольшими глотками, желательно после еды. В издании подчеркнули, что употреблять напиток можно несколько недель, а затем стоит сделать перерыв.

Кому противопоказано средство

Дрожжи не следует использовать людям с аллергией или гиперчувствительностью к этому ингредиенту. Осторожность также необходима людям с подагрой, поскольку дрожжевые продукты могут содержать пурины – соединения, которые повышают уровень мочевой кислоты и могут усилить симптомы подагры, пишет автор.

Отмечается, что этот напиток также может негативно влиять на людей с серьезными кишечными проблемами, частым метеоризмом, диареей, активным воспалительным заболеванием кишечника или высокочувствительным пищеварительным трактом.

"Если у вас хроническое заболевание, вы беременны, кормите грудью или регулярно принимаете лекарства, лучше всего проконсультироваться с врачом", - подчеркнули в статье.

Ранее УНИАН рассказывал, что нужно есть, чтобы волосы не выпадали и были густыми. По словам диетолога Бьянки Тамбурелло, употребление определенных продуктов в рамках сбалансированного рациона может со временем замедлить выпадение и способствовать более густым и здоровым волосам. Она советует употреблять устрицы, лосось, яйца, греческий йогурт, бульон из костей, овес, авокадо и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: