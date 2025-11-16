Очистка кэша поможет ускорить смартфон.

У большинства пользователей iPhone в фоне работают десятки приложений, а в браузерах копятся вкладки, которые никто не закрывает неделями. Со временем это приводит к накоплению кэша - временных файлов, которые должны ускорять работу системы, но при большом объёме превращаются в источник зависаний.

Каждый запуск приложения или сайта оставляет на устройстве изображения, скрипты, данные входа и другие фрагменты. Это ускоряет загрузку страниц, однако при длительном использовании объём таких файлов растёт, и система начинает работать медленнее.

Ниже собраны основные способы очистить кэш на iPhone с iOS 26.

Очистка истории и данных сайтов в Safari

Safari накапливает значительную часть временных файлов, и со временем это начинает сказываться на скорости загрузки страниц.

Открыть "Настройки" - "Приложения".

Найти Safari.

Выбрать "Очистить историю и данные сайтов".

Указать период ("За всё время" даёт лучший результат).

Подтвердить удаление.

Если требуется удалить только данные сайтов, без истории переходов: "Настройки" - "Приложения" - Safari - "Дополнительно" - "Данные сайтов" - "Удалить все данные сайтов". После этого сайты будут загружаться как при первом посещении, авторизоваться на сайтах потребуется заново.

Очистка кэша в Chrome

Chrome имеет встроенные средства контроля кэша.

Открыть Chrome.

Меню (три точки).

"Настройки" - "Приватность и безопасность" - "Удалить данные браузера".

Выбрать период ("За всё время").

Оставить галочку на "Кэшированные файлы и изображения".

Подтвердить.

После очистки браузер загружает сайты с нуля, что устраняет большинство подвисаний. Закладки и сохранённые пароли при этом не затрагиваются.

Удаление или выгрузка тяжёлых приложений

Многие программы - соцсети, стриминговые сервисы, игры - со временем накапливают гигабайты временных файлов.

"Настройки" - "Основные" - "Хранилище iPhone".

Изучить список приложений по размеру.

Открыть нужное.

Выбрать "Выгрузить приложение" (удаляется сама программа, данные остаются) или "Удалить приложение" (стирается всё).

При необходимости восстановить через App Store.

Для автоматического контроля можно включить "Выгружать неиспользуемые":"Настройки" - App Store - "Выгружать неиспользуемые".

Перезагрузка устройства

Перезагрузка очищает часть скрытых системных временных файлов, которые нельзя удалить вручную.

Зажать кнопку питания и клавишу увеличения громкости, выключить устройство через ползунок, затем включить снова.

Или: "Настройки" - "Основные" - "Выключить".

Перезагрузка снимает накопившиеся фоновые процессы и возвращает стабильность работе системы.

Ранее эксперты рассказали, почему важно выключать смартфон хотя бы раз в неделю. Этот простое и не требующие больших усилий действие обезопасит ваше устройство от вирусов и взлома.

