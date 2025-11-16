У большинства пользователей iPhone в фоне работают десятки приложений, а в браузерах копятся вкладки, которые никто не закрывает неделями. Со временем это приводит к накоплению кэша - временных файлов, которые должны ускорять работу системы, но при большом объёме превращаются в источник зависаний.
Каждый запуск приложения или сайта оставляет на устройстве изображения, скрипты, данные входа и другие фрагменты. Это ускоряет загрузку страниц, однако при длительном использовании объём таких файлов растёт, и система начинает работать медленнее.
Ниже собраны основные способы очистить кэш на iPhone с iOS 26.
Очистка истории и данных сайтов в Safari
Safari накапливает значительную часть временных файлов, и со временем это начинает сказываться на скорости загрузки страниц.
- Открыть "Настройки" - "Приложения".
- Найти Safari.
- Выбрать "Очистить историю и данные сайтов".
- Указать период ("За всё время" даёт лучший результат).
- Подтвердить удаление.
Если требуется удалить только данные сайтов, без истории переходов: "Настройки" - "Приложения" - Safari - "Дополнительно" - "Данные сайтов" - "Удалить все данные сайтов". После этого сайты будут загружаться как при первом посещении, авторизоваться на сайтах потребуется заново.
Очистка кэша в Chrome
Chrome имеет встроенные средства контроля кэша.
- Открыть Chrome.
- Меню (три точки).
- "Настройки" - "Приватность и безопасность" - "Удалить данные браузера".
- Выбрать период ("За всё время").
- Оставить галочку на "Кэшированные файлы и изображения".
- Подтвердить.
После очистки браузер загружает сайты с нуля, что устраняет большинство подвисаний. Закладки и сохранённые пароли при этом не затрагиваются.
Удаление или выгрузка тяжёлых приложений
Многие программы - соцсети, стриминговые сервисы, игры - со временем накапливают гигабайты временных файлов.
- "Настройки" - "Основные" - "Хранилище iPhone".
- Изучить список приложений по размеру.
- Открыть нужное.
- Выбрать "Выгрузить приложение" (удаляется сама программа, данные остаются) или "Удалить приложение" (стирается всё).
- При необходимости восстановить через App Store.
Для автоматического контроля можно включить "Выгружать неиспользуемые":"Настройки" - App Store - "Выгружать неиспользуемые".
Перезагрузка устройства
Перезагрузка очищает часть скрытых системных временных файлов, которые нельзя удалить вручную.
- Зажать кнопку питания и клавишу увеличения громкости, выключить устройство через ползунок, затем включить снова.
- Или: "Настройки" - "Основные" - "Выключить".
Перезагрузка снимает накопившиеся фоновые процессы и возвращает стабильность работе системы.
