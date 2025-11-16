Как очистить кэш на iPhone / Фото - Apple

У большинства пользователей iPhone в фоне работают десятки приложений, а в браузерах копятся вкладки, которые никто не закрывает неделями. Со временем это приводит к накоплению кэша - временных файлов, которые должны ускорять работу системы, но при большом объёме превращаются в источник зависаний.

Каждый запуск приложения или сайта оставляет на устройстве изображения, скрипты, данные входа и другие фрагменты. Это ускоряет загрузку страниц, однако при длительном использовании объём таких файлов растёт, и система начинает работать медленнее.

Ниже собраны основные способы очистить кэш на iPhone с iOS 26.

Очистка истории и данных сайтов в Safari

Safari накапливает значительную часть временных файлов, и со временем это начинает сказываться на скорости загрузки страниц.

  • Открыть "Настройки" - "Приложения".
  • Найти Safari.
  • Выбрать "Очистить историю и данные сайтов".
  • Указать период ("За всё время" даёт лучший результат).
  • Подтвердить удаление.

Если требуется удалить только данные сайтов, без истории переходов: "Настройки" - "Приложения" - Safari - "Дополнительно" - "Данные сайтов" - "Удалить все данные сайтов". После этого сайты будут загружаться как при первом посещении, авторизоваться на сайтах потребуется заново.

Очистка кэша в Chrome

Chrome имеет встроенные средства контроля кэша.

  • Открыть Chrome.
  • Меню (три точки).
  • "Настройки" - "Приватность и безопасность" - "Удалить данные браузера".
  • Выбрать период ("За всё время").
  • Оставить галочку на "Кэшированные файлы и изображения".
  • Подтвердить.

После очистки браузер загружает сайты с нуля, что устраняет большинство подвисаний. Закладки и сохранённые пароли при этом не затрагиваются.

Удаление или выгрузка тяжёлых приложений

Многие программы - соцсети, стриминговые сервисы, игры - со временем накапливают гигабайты временных файлов.

  • "Настройки" - "Основные" - "Хранилище iPhone".
  • Изучить список приложений по размеру.
  • Открыть нужное.
  • Выбрать "Выгрузить приложение" (удаляется сама программа, данные остаются) или "Удалить приложение" (стирается всё).
  • При необходимости восстановить через App Store.

Для автоматического контроля можно включить "Выгружать неиспользуемые":"Настройки" - App Store - "Выгружать неиспользуемые".

Перезагрузка устройства

Перезагрузка очищает часть скрытых системных временных файлов, которые нельзя удалить вручную.

  • Зажать кнопку питания и клавишу увеличения громкости, выключить устройство через ползунок, затем включить снова.
  • Или: "Настройки" - "Основные" - "Выключить".

Перезагрузка снимает накопившиеся фоновые процессы и возвращает стабильность работе системы.

