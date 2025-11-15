У оранжевого iPhone 17 сошла вся краска после протирания влажными салфетками (фото)

Пока что это единичный случай.

Некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max уже жаловались на окисление корпуса и изменение оттенка Cosmic Orange. Теперь всплыл куда более странный случай: у одного пользователя краска буквально стёрлась после протирки смартфона обычной влажной салфеткой.

По словам автора поста в X, владелец протирал устройство салфетками с пероксидом или спиртом. После нескольких движений по корпусу на оранжевой рамке появились светлые пятна, будто покрытие просто растворилось.

Похожих случаев пока нет, поэтому инцидент единичный. Многие обратили внимание, что Apple всегда запрещает использовать агрессивные чистящие средства. Влажные антибактериальные салфетки и особенно составы со спиртом действительно могут разъедать краску.

Ситуацию осложняет то, что в iPhone 17 Pro Max Apple перешла на алюминиевый корпус. Материал мягче титана, легче царапается и хуже переносит контакт с химией.

Будет ли Apple менять такие устройства по гарантии - пока неизвестно. Но тем, кто столкнулся с похожими пятнами или неправильной очисткой, советуют отказаться от любых спиртовых салфеток и использовать только сухую или слегка влажную микрофибру.

