Выключение смартфона хотя бы раз в неделю может стать простой, но крайне эффективной мерой защиты ваших данных. Об этом пишет издание ZDNet со ссылкой на официальную рекомендацию Агентства национальной безопасности США.

Современные смартфоны подвержены самым разным угрозам: вредоносным приложениям, фишингу, шпионскому ПО и zero-click атакам. Одного удачного взлома достаточно, чтобы украсть переписку, звонки и личную информацию.

Телефоны, подобно компьютерам, постоянно обрабатывают множество задач в фоне, что может отражаться на скорости работы, вызывать ошибки и даже создавать риски для безопасности.

Регулярная перезагрузка очищает оперативную память, завершает скрытые процессы и удаляет временные файлы. Таким образом, устройство по сути "обнуляется". По словам авторов, это усложняет работу хакерами и одновременно улучшает производительность устройства.

Хотя это не гарантирует полную защиту, это простое и не требующее больших усилий действие, которое затрудняет проникновение определенных типов атак на устройство и снижает риск компрометации данных.

Чтобы повысить безопасность, важно также обновлять систему и приложения, отключать Bluetooth и геолокацию, когда они не нужны, и быть осторожными с общественным Wi‑Fi. Также эксперты советуют пользователям отказаться от паролей в пользу биометрической аутентификации.

