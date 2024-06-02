Детям нужно время, чтобы понять, что такое сарказм.

Часто люди используют сарказм, чтобы быть злыми и критиковать других. Поэтому некоторые могут запрещать его использовать в общении с детьми. Однако сарказм не всегда может задеть чувства ребенка, но и любой вид жестокости. Об этом рассказала репортер по вопросам воспитания детей в HuffPost Мари Холмс.

"Добрый, уместный юмор - который может принести радость и облегчение - это смех вместе с ребенком, а не над ним. Если вы не используете сарказм для того, чтобы быть злым к ребенку или ругать его, нет необходимости избегать его, а поскольку он встретится с ним в жизни, родителям также стоит помочь ему научиться распознавать его", - посоветовала эксперт.

Для того, чтобы различить сарказм, детям нужно время. Профессор психологии из Университета Манитобы Мелани Гленрайт отметила, что для этого должны быть два фактора.

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"Первое - это когнитивное развитие. Дети должны уметь думать об убеждениях и намерениях другого человека", - объяснила специалист.

В то же время профессор психологии в Западном университете в Онтарио Пенни Пексман подчеркнула, что детям нужна "способность понимать мнение другого человека".

"Используя сарказм, говорящие говорят что-то совсем другое, чем то, что они имеют в виду, иногда даже противоположное тому, что они имеют в виду, и детям не интуитивно понятно, что люди могут так делать", - отметила Пексман.

Поэтому, чтобы понять сарказм, дети должны осознать, что люди не всегда имеют в виду то, что говорят, и что они делают это для того, чтобы быть смешными.

В свою очередь Гленрайт говорит, что эти навыки появляются у детей не сразу. В основном дети в возрасте 5 или 6 лет могут распознавать, что человек может говорить не то, что имеет в виду.

"Но только в возрасте от 7 до 10 лет дети, живущие в Канаде, начинают понимать, что саркастический оратор намерен быть смешным", - отмечает она, ссылаясь на собственное исследование.

Также на основе своих исследований Пенни Пексман поняла, что это "довольно впечатляющее достижение, когда дети развивают способность понимать [сарказм]".

"Насколько нам известно, сарказм существует во всех языках и культурах. Он есть в детских сказках, фильмах и телепередачах. Таким образом, дети столкнутся с ним, и я думаю, что родители могут помочь им подготовиться к его восприятию", - заверила эксперт.

"Я считаю, что родителям полезно использовать сарказм в общении со своими детьми, чтобы они были лучше подготовлены, когда столкнутся с ним в реальном мире, и могли распознать, когда люди его используют", - добавила Гленрайт.

Однако специалисты предостерегают, что родителям не нужно использовать сарказм, чтобы высмеять или унизить своего ребенка или любого другого человека.

"Добрый юмор - это правильный путь. Объектом шуток могут быть предметы, вещи, ситуации - не люди, не их качества или навыки", - объяснила Гленрайт.

"Наше исследование показывает, что сарказм имеет тенденцию распространяться в семьях, а семейные разговоры являются испытательной площадкой для ранних детских шуток и юмора. Примите это и сделайте все возможное, чтобы помочь детям понять ваш юмор и развить их собственное чувство сарказма", - подытожила Пексман.

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