Неумение своевременно остановить ссору и перейти к спокойному разговору может стать причиной разрыва отношений.

Ссоры - именно то, что часто разрушает самые теплые отношения. В большинстве случаев предмет этих ссор не стоит взаимных оскорблений, к которым приводят такие конфликты.

Лесли Доарес, терапевт, которая специализируется на помощи парам в улучшении отношений в браке, рассказала на страницах издания Yourtango о важных психологических приемах для уменьшения вреда во время ссоры и искреннего примирения после нее. Вот ее главные советы:

Остановитесь, как только станет очевидным, что разговор превращается в ссору. Если вы поняли, что разговор повернул "не туда" и его продолжение заведет вас в плохом направлении, продолжать такой разговор не имеет смысла. Ссора еще никому и никогда не помогла в отношениях. Разберитесь с чувствами . Когда ссора остановлена, или даже предупреждена до ее начала, разберитесь с чувствами, которые возникли во время разговора. Если вы чувствуете гнев, попробуйте понять, почему слова или действия партнера вызвали такую эмоцию, и как предотвратить повторение ситуации в будущем. Не сосредотачивайтесь на реакциях партнера . Как правило взаимные обиды возникают не из-за первопричины ссоры, а из-за взаимной чрезмерно эмоциональной реакции. То есть на слова партнера, которые могли показаться оскорбительными. Психолог отмечает, что в этом моменте память и восприятие может вас обманывать. Вам может казаться, что во время ссоры партнер сказал что-то слишком обидное и лживое. Правда в том, что часто это является ложным воспоминанием, которое сформировалось из-за вашего эмоционального состояния. Именно поэтому стоит искать решение первоначальной проблемы, а не пытаться выяснить, кто является жертвой, а кто был неправ. Осознайте, что партнер может воспринимать ситуацию совсем иначе, чем вы . Частично это касается описанного в предыдущем пункте. Частично - видения самой первопричины. Помните, что доказать собственную правоту не является вашей целью в разговоре с партнером. Отпустите "конец веревки", прекратите тянуть ситуацию на себя, и партнер сразу сделает то же самое. Тогда можно будет обсудить саму проблему, а не ваши реакции на нее. Определите, что происходит . Это всегда стоит держать в голове. Если вы в чём-то не согласны с партнёром, вам не нужно оправдывать свою позицию, ведь она всегда субъективна - базируется на вашем жизненном опыте и характере. Так же нет смысла отрицать позицию партнера. Сосредоточьтесь на том, как сделать ситуацию приемлемой для вас обоих.

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