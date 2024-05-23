Узнавайте, какие манеры материнства характерны вашему знаку.

Астрологи описали стили и манеры материнства представительниц каждого знака Зодиака, пишет New York Post.

Овен - вспыльчивая

Напряженные и энергичные матери-Овны склонны к взрывным вспышкам, из-за которых их дети ищут убежище под подушками дивана или в наушниках. Пытаясь загладить свою вину, мама-Овен будет умилостивлять свои чада подарками и текстами с извинениями.

Телец - поверхностная

Управляемые Венерой, планетой эстетики, мамы-Тельцы в худшем случае могут быть поверхностными и осуждающими. Если оставить это без контроля, такая комбинация может воспитать злобных подростков с низкой самооценкой.

Видео дня

Близнецы - болтливая

Характерные материнские неудачи Близнецов - небрежность и болтливость. Будучи воздушным знаком, они с большей вероятностью положат в коробку для завтрака стихотворение, чем настоящую еду. Также эти мамы - ненадежные рассказчики, и их искаженная версия событий часто заставляет их детей подвергать сомнению структуру их реальности. В зависимости от стиля выражения потока сознания своей матери, ребенку Близнецов будет трудно вставить слово, но он разовьет в себе тонкое искусство отключаться.

Рак - заботливая

Ни один знак не является более материнским по своей природе, чем Рак. Точно созвучные потребностям и эмоциональным различиям своих детей, они очень сильно переживают, когда их потомство покидает гнездо.

Лев - веселая

Для матери-Льва дети - это продолжение ее собственной солнечной силы. Эти мамы не способны извиняться, но им нет равных, когда дело доходит до организации шумной вечеринки по случаю дня рождения.

Дева - нетрадиционная

Стиль воспитания матерей-Дев колеблется между напряженным и нетрадиционным. Из-за этого дети Дев вырастают музыкально настроенными, с крепким иммунитетом, сильным трудолюбием и паранойей.

Весы - неконфликтная

Не склонные к конфликтам и не устраивающие публичные сцены, матери-Весы многое допускают во имя сохранения мира и приличия. Управляемые Венерой, они настаивают, чтобы их дети поддерживали их эстетику/бренд. Для этих мам то, как ребенок выглядит, иногда важнее того, как он себя чувствует.

Скорпион - бдительная

От матери-Скорпиона не спрятаться. Подозрительные по натуре, они чуют страх и тайны. Для ребенка Скорпиона побег из дома и/или любое другое тайное поведение требует успокоительных средств и тактического мастерства. Ты можешь бежать, но она тебя найдет.

Стрелец - отстраненная

Никто не заботится меньше о чувствах детей и больше об их человеческой порядочности, чем мама-Стрелец. Трагикомические детские воспоминания обеспечены.

Козерог - строгая

Мама-Козерог излучает "папину" атмосферу: хлопанье руками, распитие виски, суровая речь. Сказки на ночь принимают форму инвестиционных советов. Недостаток эмоциональной доступности они компенсируют финансовой стабильностью. Эти женщины верят, что любовь, как и хороший кредитный рейтинг, нужно заслужить. Они хотят, чтобы их дети стали лучше. В результате стремления к совершенству дети мамочек-Козерогов становятся либо бешеными отличниками, либо жалкими неудачниками.

Водолей - чудная

Водолеи, в своей ежедневной борьбе за баланс между гениальностью и безумием, могут забыть, что у них есть дети. Мамы-Водолеи, управляемые суровой планетой Сатурн и панк-роковым Ураном, либо надсмотрщики, либо полные чудаки.

Рыбы - мечтательная

Мамы-Рыбы мечтательны и обычно не вмешиваются в дела своих детей. Эти водные знаки гораздо чаще строят крепость из подушек и носят ожерелье из лапши, чем применяют телесные наказания или требуют тайм-аут. В глубине души Рыбы колеблются, когда дело доходит до ответственности за детей.

Вас также могут заинтересовать новости: