Плесень и влага на стенах: простой тест с фольгой покажет причину

Обычная кухонная вещь поможет домовладельцам сэкономить тысячи на ремонте и вовремя заметить опасность.

Влага в доме может годами разрушать стены и здоровье жильцов, оставаясь незамеченной под слоем краски или обоев, пишет Econews со ссылкой на советы архитектора Адриана Вильяса.

По словам эксперта, вам не нужны дорогие приборы, чтобы понять природу проблемы – достаточно обычного листа алюминиевой фольги.

Благодаря этому методу вы поймете истинную причину появления мокрого пятна. Так станет ясно, является ли это обычной влагой из воздуха или у вас где-то глубоко в стене протекает труба или фундамент.

"Прикрепите к стене лист алюминиевой фольги, оставьте его на один-два дня, затем ищите капли воды. Идет ли влага изнутри стены или это просто внутренний конденсат?" – пояснил Вильяс.

Принцип работы теста максимально прост – фольга блокирует поток воздуха на определенном участке. Поэтому если через 24–48 часов капли воды появились на стороне, прилегающей к стене, – проблема серьезная.

"Стена может подавать воду в это место из-за протечки, просачивания или влажного материала глубже внутри", – отмечается в публикации.

Если влага только снаружи – дело в плохой вентиляции помещения.

Архитектор советует просушивать влажные участки в течение суток или двух, чтобы предотвратить появление плесени.

Ранее УНИАН писал о том, как предотвратить появление плесени в стиральной машине с помощью очень простой привычки после стирки – не закрывать сразу дверцу и лоток для порошка, чтобы внутри не скапливалась влага. Также советуют регулярно протирать барабан и резиновые уплотнители и время от времени чистить машинку от остатков моющих средств, которые создают идеальную среду для грибка.

