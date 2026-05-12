от тли народные средства

Грибковое заболевание – мучнистая роса, а также тля и муравьи весной начинают поражать растения. В частности, заболевание и вредители атакуют кустарники и деревья.

Есть народное средство от мучнистой росы, муравьев и тли – это раствор, который можно приготовить из пищевой соды. УНИАН решил разобраться, как правильно его сделать и защитить растения.

Простое средство от тли на розах

Вредители могут исчезнуть, если в правильной пропорции смешать соду с водой.

Видео дня

Что нужно сделать, чтобы получилось средство от тли:

  • Налейте 20 литров теплой воды.
  • Возьмите 8 столовых ложек соды.
  • Смешайте соду с водой так, чтобы она не осталась в осадке.

Вот чем обработать розы от тли нужно будет два раза. Опрыскайте растение вечером или ранним утром, а потом через 2 или 3 дня повторите обработку. 

Как избавиться от муравьев

Главная задача – найти на участке муравейник. Именно его сначала нужно будет полить раствором. 

Если вы нашли гнездо насекомых, сделайте такое средство от муравьев: в емкость с 20 литрами воды добавьте пачку соды и все смешайте. Полученный раствор вылейте в муравейник.

Потом возьмите еще одну упаковку кухонного средства и рассыпьте вокруг гнезда. Это простой способ избавиться от муравьев – обычно через несколько дней они уходят. Если насекомые остались, нужно будет еще раз залить гнездо раствором и рассыпать вокруг соду.

Домашнее средство от мучнистой росы

Кустарники и другие растения можно спасти от мучнистой росы, если использовать содовый раствор, в который также добавляют мыло (используют, чтобы смесь лучше держалась на листьях) и йод.

Вот сколько нужно ингредиентов:

  • 20 литров воды.
  • 4 столовые ложки соды.
  • 15 капель йода.
  • 40 граммов хозяйственного мыла. 

Раствор должен получиться однородным. Если у вас есть мыло, йод и сода - от мучнистой росы раствор из этих компонентов можно делать каждые 5-7 дней и повторять опрыскивание. Обратите внимание, что обрабатывать нужно и верхнюю, и нижнюю часть листьев.

Ранее УНИАН посоветовал, какие цветы посеять, чтобы цвели все лето. В частности, можно посадить бегонии, бархатцы или портулак.

Вас также могут заинтересовать новости: