Дома можно сделать раствор, который может спасти растения от вредителей и грибкового заболевания.

Грибковое заболевание – мучнистая роса, а также тля и муравьи весной начинают поражать растения. В частности, заболевание и вредители атакуют кустарники и деревья.

Есть народное средство от мучнистой росы, муравьев и тли – это раствор, который можно приготовить из пищевой соды. УНИАН решил разобраться, как правильно его сделать и защитить растения.

Простое средство от тли на розах

Вредители могут исчезнуть, если в правильной пропорции смешать соду с водой.

Что нужно сделать, чтобы получилось средство от тли:

Налейте 20 литров теплой воды.

Возьмите 8 столовых ложек соды.

Смешайте соду с водой так, чтобы она не осталась в осадке.

Вот чем обработать розы от тли нужно будет два раза. Опрыскайте растение вечером или ранним утром, а потом через 2 или 3 дня повторите обработку.

Как избавиться от муравьев

Главная задача – найти на участке муравейник. Именно его сначала нужно будет полить раствором.

Если вы нашли гнездо насекомых, сделайте такое средство от муравьев: в емкость с 20 литрами воды добавьте пачку соды и все смешайте. Полученный раствор вылейте в муравейник.

Потом возьмите еще одну упаковку кухонного средства и рассыпьте вокруг гнезда. Это простой способ избавиться от муравьев – обычно через несколько дней они уходят. Если насекомые остались, нужно будет еще раз залить гнездо раствором и рассыпать вокруг соду.

Домашнее средство от мучнистой росы

Кустарники и другие растения можно спасти от мучнистой росы, если использовать содовый раствор, в который также добавляют мыло (используют, чтобы смесь лучше держалась на листьях) и йод.

Вот сколько нужно ингредиентов:

20 литров воды.

4 столовые ложки соды.

15 капель йода.

40 граммов хозяйственного мыла.

Раствор должен получиться однородным. Если у вас есть мыло, йод и сода - от мучнистой росы раствор из этих компонентов можно делать каждые 5-7 дней и повторять опрыскивание. Обратите внимание, что обрабатывать нужно и верхнюю, и нижнюю часть листьев.

