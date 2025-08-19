После того, как цветы перецветут, пионам нужен "дополнительный толчок", чтобы накопить энергии для цветения в следующем году.

Пионы являются многолетними растениями и могут каждый год радовать вас потрясающими цветами. Однако, если они не всегда оправдывают надежды, возможно, вы не используете один простой метод во время ухода, пишет Express.

По словам специалиста по садоводству Микки Гаста, своевременное внесение органического компоста может иметь огромное влияние.

"После того, как ваши пионы приживутся, есть два основных периода, когда их следует подпитывать: до цветения и после цветения. В большинстве климатических условий это означает раннюю весну и конец лета", - сказал он.

Подпитывая пионы весной, вы обеспечиваете им питательные вещества, необходимые для цветения летом. Но после того, как цветы перецветут, пионам нужен еще "дополнительный толчок", чтобы накопить энергии для цветения в следующем году, говорят эксперты Simple Garden Life. В частности, они советуют в конце лета подкормить каждое растение половиной стакана костной муки.

"Эта подкормка укрепляет листья и корни. Что еще важнее, она помогает растению подготовиться к еще большему цветению следующей весной", - заверили садоводы.

Кроме того, эксперты дали и другие советы относительно того, как ухаживать за пионами. Во-первых, первым шагом, который гарантирует успех, они назвали приобретение хорошо укоренившегося растения.

Во-вторых, отмечается, пионы следует сажать на солнечном или частично затененном месте в почву, которая хорошо пропускает воду. Также садоводы утверждают, что осенью стоит обрезать отмершие листья на пионах, чтобы как можно лучше подготовить растение к цветению в следующем году.

