Как на украинском языке будет вводное слово "короче" и когда его следует употреблять, рассказала языковед.

Очень часто в разговоре можно встретить русское слово-суржик "короче", которое часто произносят через "а" и с мягким "є" в конце - "карочє". Задача этого вводного "короче" - подытожить сказанное, но дело в том, что в украинском языке такого слова нет. УНИАН спросил у языковеда, как сказать "короче" на украинском.

Ранее мы также рассказывали, как будет на украинском фраза "на любителя".

Как будет на украинском языке слово "короче"

По словам языковеда, доцента и кандидата филологических наукОлеси Сулимы, русское "короче" или "короче говоря" на украинском языке можно заменить такими фразами:

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словом;

одним словом;

слово;

одне слово;

коротко;

коротко кажучи;

на загал;

якщо коротко, то…;

двома (кількома) словами.

Как видим, есть целых девять вариантов, как можно употребить слово "короче" на украинском - синонимы и стилистически нейтральные, даже формальные.

"Единственное отличие, - говорит Олеся Сулима - конструкция "якщо коротко, то" всегда должна быть в начале сообщения. Остальные слова и словосочетания используются после основного короткого сообщения как итог, обобщение предыдущей мысли".

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