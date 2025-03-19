Как будет на украинском "Короче" - ответ языковеда / коллаж УНИАН

Очень часто в разговоре можно встретить русское слово-суржик "короче", которое часто произносят через "а" и с мягким "є" в конце - "карочє". Задача этого вводного "короче" - подытожить сказанное, но дело в том, что в украинском языке такого слова нет. УНИАН спросил у языковеда, как сказать "короче" на украинском.

Ранее мы также рассказывали, как будет на украинском фраза "на любителя".  

Как будет на украинском языке слово "короче" 

По словам языковеда, доцента и кандидата филологических наукОлеси Сулимы, русское "короче" или "короче говоря" на украинском языке можно заменить такими фразами: 

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  • словом; 
  • одним словом;
  • слово;  
  • одне слово;  
  • коротко;  
  • коротко кажучи;  
  • на загал;  
  • якщо коротко, то…;  
  • двома (кількома) словами. 

Как видим, есть целых девять вариантов, как можно употребить слово "короче" на украинском - синонимы и стилистически нейтральные, даже формальные.

"Единственное отличие, - говорит Олеся Сулима - конструкция "якщо коротко, то" всегда должна быть в начале сообщения. Остальные слова и словосочетания используются после основного короткого сообщения как итог, обобщение предыдущей мысли".

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