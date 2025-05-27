Об этом свидетельствует новый анализ данных.

Менее чем за три года с момента появления искусственного интеллекта в массовом обращении, бизнес в почти каждой отрасли бросился осваивать эту технологию.

К 2024 году более 50 процентов компаний с числом сотрудников свыше 5 000 использовали ИИ. Для жадного до экономии начальника ИИ представляет собой обещание роста производительности и снижения накладных расходов — другими словами, заработной платы, которую раньше приходилось платить надоедливым человеческим работникам, пишет Futurism.

Однако теперь, когда работники по всему миру начинают тревожиться из-за будущего с ИИ, в котором будут доминировать несколько техногигантов-монополистов, гонка за внедрением искусственного интеллекта уже оказывает заметное влияние на рынок труда.

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Благодаря ИИ число молодых выпускников ВУЗов, выходящих на рынок труда, достигло исторического минимума, работа с полной занятостью все чаще заменяется фрилансом или работой по контракту, а ложь в резюме становится нормой, поскольку поиск работы превращается в настоящий кошмар.

Хотя техномагнаты хотят, чтобы вы поверили в то, что технологии обладают магической силой освобождения человечества от ряда проблем, история показывает, что технологическое развитие скорее усугубляет существующее неравенство, чем устраняет его. ИИ уже продемонстрировал неожиданно высокий уровень гендерных и расовых предубеждений из-за данных, на которых он обучается.

ИИ и дискриминация

Неудивительно, что, по обновлённому докладу Международной организации труда (МОТ) при ООН, искусственный интеллект, скорее всего, увеличит гендерный разрыв в занятости. Оценки, относительно уровня автоматизации различных профессий под воздействием ИИ, были сделаны в 2023 году.

Новый анализ показал, что в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, риск "высокой автоматизации" для женщин вырос до 9,6%, по сравнению с 7,8% два года назад. Это в три раза выше риска для мужчин, который составляет 3,5% (в 2023 году он был на уровне 2,9%).

МОТ также отмечает, что характер должностей, которые чаще занимают женщины в богатых странах — таких как административные, канцелярские и работы по вводу данных — делает их особенно уязвимыми для автоматизации с помощью ИИ.

Социологи указывают, что разрыв в количестве рабочих часов между мужчинами и женщинами в последние годы значительно сократился — теперь они трудятся почти одинаковое количество времени. Однако гендерный разрыв в оплате труда сохраняется, поскольку женщины тратят большую долю рабочего времени на неоплачиваемую домашнюю работу, чем мужчины.

Другие новости об искусственном интеллекте

Ранее УНИАН сообщал, что директора крупных технических компаний заменяют себя своими ИИ-аватарами на совещаниях. Финтех компания Klarna опубликовала 83-секундное видео с ИИ-версией своего директора Себастьяна Семятковски, в котором аватар начинает речь фразой: "Это я... вернее, мой ИИ-аватар".

Кроме того, появились подробности о загадочном ИИ-устройстве от создателей ChatGPT и iPhone. Таинственный гаджет не будет классическим смартфоном или умными очками. Устройство будет напоминать iPod Shuffle.

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