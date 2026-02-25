Запах в холодильнике: вот как быстро решить проблему раз и навсегда

Регулярная уборка, герметичные контейнеры и использование пищевой соды или сухого кофе помогают сохранить свежесть и предотвратить появление посторонних ароматов.

Неприятный запах в холодильнике может испортить аппетит и настроение. По словам профессора факультета пищевых наук Университета Флориды Кита Шнайдера, чаще всего причина – недостаточная чистота. Во влажной среде быстро размножаются бактерии, которые и вызывают запах.

Как пишет Southern Living, в первую очередь стоит регулярно мыть и дезинфицировать ящик для мяса и овощей – именно там чаще всего скапливается влага и остатки продуктов. Полезно периодически протирать все полки и стенки холодильника дезинфицирующими салфетками.

Для устранения фоновых запахов помогает пищевая сода – она впитывает легкие неприятные ароматы. Однако с сильными запахами, например рыбы или сыра, сода не справится полностью.

Если соды нет, можно использовать свежемолотый кофе – он также поглощает запахи. Важно, чтобы кофейная гуща была сухой: влажная быстро покрывается плесенью.

Чтобы избежать проблем, храните остатки еды в герметичных контейнерах, а продукты с сильным запахом – плотно упакованными. Не оставляйте разрезанные лук, дыню или готовые блюда открытыми. Регулярно проверяйте содержимое холодильника и без сожаления выбрасывайте просроченные или сомнительные продукты.

Главный принцип – не маскировать запахи, а поддерживать чистоту. Регулярная уборка и правильное хранение продуктов помогут сохранить холодильник свежим и безопасным.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как правильно хранить продукты в холодильнике.

