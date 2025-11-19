Клювы птиц выполняют многие функции, присущие зубам.

Зубы у птиц встречаются так же редко, как и зубы у пресловутой курицы. Хотя у предков птиц - динозавров - было множество зубов, как и у самых ранних птиц. Но эта линия утратила их около 100 миллионов лет назад, когда у них развились роговые клювы. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что у эволюции долгая память, и птицы сохранили большую часть генетических инструкций по формированию зубов. Генетики могут активировать их у кур, заставляя эмбрионы выращивать зубы, похожие на колышки, как у рептилий, но такие особи не доживают до вылупления.

Интересно, что клювы птиц выполняют многие функции, присущие зубам. Курицы менее искусны в пережевывании и измельчении пищи, но мускулистый желудок - мышечная часть кишечника, часто заполненная проглоченными камнями, - может в этом помочь.

Иногда, однако, подходят только зубы - или что-то похожее на них. У крохалей и других пилоклювов по краям клюва имеются зубчатые зазубрины, позволяющие захватывать скользкую рыбу. А у некоторых птиц, таких как фламинго, гуси и пингвины, на языке или в горле имеются похожие на зубы зазубрины.

