По группе и резусу вашей крови можно сделать выводы о характере.

У каждого человека кровь может иметь одну из четырех групп и один из двух резусов. Всего существует 8 возможных комбинаций. Хотя наука не имеет никаких данных о том, как группа крови влияет на характер, многие люди верят в связь этой характеристики с личностью. Это особенно распространено в Японии и Корее. Японцы даже могут задать такой вопрос при знакомстве.

Характер человека по группе крови и резусу

Теория личности по кровяному типу не имеет научного подтверждения, поэтому не стоит относиться к ней слишком серьезно. Узнать свою группу вы можете из медицинской справки, документа о рождении или, в случае мужчин, военного билета. Также вам бесплатно определят тип и резус при донорстве.

1 группа

Вы оптимистичный, целеустремленный, уверенный в себе человек. Точно знаете, чего хотите от жизни. Благодаря прирожденной наблюдательности замечаете много жизненных возможностей. А дальновидность помогает вам не боятся за будущее.

Также на то, какой характер у человека с 1 группой крови, влияет резус. Обладатели положительного фактора более жизнерадостные и слегка зациклены на себе. Личности 1- решительные и порой даже жесткие.

2 группа

Вы спокойны и организованы, любите порядок и избегаете конфликтов. Вам нравится тщательно планировать все события. Родные считают вас вдумчивым и внимательным к мелочам человеком. Вы цените долгосрочные отношения и не любите пустую болтовню.

Резус тоже влияет на характер по группе крови - 2 положительная характеризуется высоким эмоциональным интеллектом и стремлением к признанию. Люди с отрицательным фактором дисциплинированные и упорные, но легко заражаются чужими эмоциями.

3 группа

Для вас характерна свободолюбивость и даже бунтарство. Вам свойственны изобретательность, нестандартное мышление, творческий подход к делам. Но вы часто бываете неорганизованными, разводите беспорядок и опаздываете на встречи.

Можно подробнее проанализировать характер по группе крови - 3 положительная означает щедрость, эмоциональность и импульсивность. Отрицательный резус указывает на большую замкнутость: такие люди не менее чувствительны, но держат эмоции в себе.

4 группа

Такие люди загадочные и очень проницательные. Характер по группе крови описывает их сдержанными снаружи. Но внутри их кипят буйные умственные процессы. Окружающие часто вас недооценивают. Также вы способны на доброту и заботу, но только если чувствуете взаимность.

Люди с кровью 4+ более упрямые и не слушают советы. Негативный резус указывает на высокий IQ, но наличие проблем с доверием.

