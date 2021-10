Экоактивистка напомнила, что она и ее единомышленники "не просто злые дети", а еще и пошутить любят.

Известная своими экспрессивными выступлениями и выпадами в адрес мировых лидеров шведская экоактивистка Грета Тунберг опять удивила, но на этот раз - своим певческим талантом.

Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.

На прошедшем в Стокгольме молодежном климатическом мероприятии Climate Live она вместе с другим соорганизатором вечера, 17-летним активистом Андреасом Магнуссоном исполнила поп-хит 80-ых - песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

Журналисты называют этот случай стал первым, когда Тунберг публично исполняла песни.

"Мы хотели преподнести другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, как много они работали над этим концертом. В конце концов, мы же шутящие друг с другом подростки, а не просто злые дети, какими нас часто изображают СМИ", - говорится в совместном заявлении Тунберг и Магнуссона.

Стоит отметить, что шоу-бизнес не совсем чужд Грете: ее сестра Беата Эрнман и мать Малена Эрнман занимаются музыкальным бизнесом, а последняя даже представляла свою страну на конкурсе песни "Евровидение-2009".

Песня Never Gonna Give You Up была выбрана не спроста - это стало своеобразным "рикроллингом", что является интернет-мемом и розыгрышем, когда жертве предоставляют ссылку на клип Never Gonna Give You Up под видом любой другой.

минувшим летом Грета Тунберг возобновила климатические пятничные забастовки и вновь вышла с плакатом к зданию парламента Швеции.

