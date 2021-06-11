Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг возобновила пятничные забастовки. Она вышла с плакатом к зданию парламента Швеции.
Об этом она сообщила в Twitter.
На фото видно, что участники акции соблюдают социальную дистанцию и коронавирусные ограничения.
"Сегодня мы снова у здания парламента. Но пандемия еще далека от завершения, поэтому мы продолжим поддерживать нашу численность на минимальном уровне и действовать в соответствии с местными ограничениями", - написала она.
В руках активисты держат плакаты с надписями "Пятницы ради будущего" и "Школьная забастовка за климат".
Забастовки Гретты Тунберг
Экоактивистка бастовала по пятницам с августа 2018 года. Ее инициатива выросла во всемирное движение Fridays for future.
В марте 2020 года она отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за пандемии коронавируса.
В июле Тунберг получила премию за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.
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