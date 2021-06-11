Весной 2020 года она отказалась от них из-за пандемии.

Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг возобновила пятничные забастовки. Она вышла с плакатом к зданию парламента Швеции.

Об этом она сообщила в Twitter.

На фото видно, что участники акции соблюдают социальную дистанцию и коронавирусные ограничения.

"Сегодня мы снова у здания парламента. Но пандемия еще далека от завершения, поэтому мы продолжим поддерживать нашу численность на минимальном уровне и действовать в соответствии с местными ограничениями", - написала она.

В руках активисты держат плакаты с надписями "Пятницы ради будущего" и "Школьная забастовка за климат".

Забастовки Гретты Тунберг

Экоактивистка бастовала по пятницам с августа 2018 года. Ее инициатива выросла во всемирное движение Fridays for future.

В марте 2020 года она отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за пандемии коронавируса.

В июле Тунберг получила премию за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская