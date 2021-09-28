Девушка уверена, что власти ничего не делают для сохранения экологии на Земле.

Всемирно известная экоактивистка Грета Тунберг снова выступила с критикой в адрес мировых лидеров. В этот раз радикальная девушка из Швеции эпично обругала политиков из-за их обещаний решить проблемы климатической чрезвычайной ситуации.

Тунберг выступила на саммите Youth4Climate в Милане, сообщает издание The Guardian.

Сначала экоактивистка процитировала высказывания Бориса Джонсона о том, что защита экологии не является "зеленым актом кроличьих объятий". После этого она отметила необходимость использования инноваций, сотрудничества и силы воли в борьбе с изменением климата.

"Постройте лучше бла-бла-бла. Зеленая экономика, бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла", - гневно заявила Тунберг, критикуя мировых лидеров.

Девушка уверена, что власти ничего не делают для сохранения экологии на Земле.

"Бла-бла-бла, это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях", - добавила Тунберг.

Читайте такжеДевушка спасла бабочку, сделав ей крылышко из перышка (видео)По словам экоактивистки, у мировых лидеров уже было 30 лет "бла-бла-бла", в течение этого времени ситуация с климатом не менялась, а только ухудшалась. Теперь же, для предотвращения увеличения количества проблем, всему миру потребуется немедленное резкое ежегодное сокращение выбросов.

Умышленное бездействие мировых лидеров является предательством по отношению ко всем нынешним и будущим поколениям, утверждает Тунберг.

Однако, пламенная речь Тунберг вызвала вовсе не ту реакцию, на которую она надеялась. В сети уже шутят над "сумасшедшим" взглядом экоактивистки, видео с ее "бла-бла-бла" уже расходится на мемы. К сожалению, за шутками над Тунберг многие даже не обращают внимание на контекст и тему ее речи.

Согласно недавним исследованиям, дети, рожденные сегодня, испытают во много раз больше климатических бедствий в течение своей жизни, чем их бабушки и дедушки, даже если страны выполнят свои текущие обязательства по выбросам.

Именно поэтому в Италии проходит саммит, на котором рабочие группы молодых людей будут обсуждать, как новое поколение может расширить свое участие в процессе принятия решений, свою роль в содействии преобразованию энергопотребления, охране природы и адаптации к изменению климата.

Как сообщал УНИАН, в Киеве прошел Климатический марш. Его цель - напомнить людям об угрозе изменения климата и связанных с этим природных катаклизмах.

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Автор: Полина Кузенко