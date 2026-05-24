Не каждый справится: простая задача для школьников загнала сеть в тупик

В сети набирает популярность простая на первый взгляд математическая головоломка для учеников начальной школы, которая заставляет многих взрослых усомниться в собственных знаниях. Задание проверяет внимательность и умение правильно применять порядок математических действий, пишет портал Zlote Przeboje.

Пользователям предложили решить пример:

9x9(9:9)+9

Главная сложность заключается в правильном соблюдении порядка операций – сначала скобки, затем умножение и деление, а уже после этого сложение и вычитание.

Правильный ответ кроется в порядке вычислений. Решаем по порядку действий: 9×9×(9:9)+9

Сначала скобки:

9:9 =1

Далее умножение:

9×9×1=81

Сложение:

81+9=90

Ответ: 90

Еще один пример, который активно обсуждают в соцсетях:

5-5:5+5x5+5

Для правильного решения сначала нужно выполнить деление и умножение. В данном случае:

5:5 = 1

5×5 = 25

После этого выражение преобразуется в:

5-1+25+5=34

Итак, правильным ответом является 34.

Авторы головоломки отмечают, что подобные математические упражнения помогают тренировать логику, концентрацию и память. Кроме того, регулярное решение таких задач может улучшить скорость мышления и внимательность.

