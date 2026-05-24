Не каждый справится: простая задача для школьников загнала сеть в тупик

В сети набирает популярность простая на первый взгляд математическая головоломка для учеников начальной школы, которая заставляет многих взрослых усомниться в собственных знаниях. Задание проверяет внимательность и умение правильно применять порядок математических действий, пишет портал Zlote Przeboje.
Пользователям предложили решить пример:
9x9(9:9)+9
Главная сложность заключается в правильном соблюдении порядка операций – сначала скобки, затем умножение и деление, а уже после этого сложение и вычитание.
Правильный ответ кроется в порядке вычислений. Решаем по порядку действий: 9×9×(9:9)+9
Сначала скобки:
- 9:9 =1
Далее умножение:
- 9×9×1=81
Сложение:
- 81+9=90
Ответ: 90
Еще один пример, который активно обсуждают в соцсетях:
5-5:5+5x5+5
Для правильного решения сначала нужно выполнить деление и умножение. В данном случае:
- 5:5 = 1
- 5×5 = 25
После этого выражение преобразуется в:
- 5-1+25+5=34
Итак, правильным ответом является 34.
Авторы головоломки отмечают, что подобные математические упражнения помогают тренировать логику, концентрацию и память. Кроме того, регулярное решение таких задач может улучшить скорость мышления и внимательность.