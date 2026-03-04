Задание для проверки уровня IQ: нужно перебросить всего одну спичку

Головоломки со спичками – отличная возможность проверить ваше логическое мышление и аналитические способности. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Сложные задачки часто становятся для читателей настоящим вызовом, но именно этим они и интересны. Чтобы решить нашу новую головоломку, простого умения считать не хватит. Нужно мыслить нестандартно.

Готовы проверить свои способности?

На изображении ниже вы увидите равенство 0+3=5, выложенное с помощью спичек. Здесь есть ошибка, ведь ответ должен был бы равняться 3.

Ваша задача состоит в том, чтобы сделать это равенство правильным с математической точки зрения. Чтобы исправить ошибку, нужно переставить только 1 спичку.

И справиться нужно быстро, ведь на ответ у вас будет 9 секунд. Заинтересовались?

Задание для проверки уровня IQ: нужно перебросить всего одну спичку

Удалось ли вам подобрать такой способ расположения спичек, при котором равенство стало бы правильным? Если вы справились, можете собой гордиться. Ведь на самом деле это было не так уж и легко.

Так как же решить эту головоломку? Вам нужно переставить одну спичку из знака "+" в 0 так, чтобы из этой цифры получилась 8.

Тогда вы получите равенство 8-3=5, и оно уже будет правильным.

Ответ:

Задание для проверки уровня IQ: нужно перебросить всего одну спичку

