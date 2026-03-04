Задание для проверки уровня IQ: нужно перебросить всего одну спичку

Справитесь ли вы с новым вызовом от УНИАН?

Головоломки со спичками – отличная возможность проверить ваше логическое мышление и аналитические способности. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Сложные задачки часто становятся для читателей настоящим вызовом, но именно этим они и интересны. Чтобы решить нашу новую головоломку, простого умения считать не хватит. Нужно мыслить нестандартно.

Готовы проверить свои способности?

На изображении ниже вы увидите равенство 0+3=5, выложенное с помощью спичек. Здесь есть ошибка, ведь ответ должен был бы равняться 3.

Ваша задача состоит в том, чтобы сделать это равенство правильным с математической точки зрения. Чтобы исправить ошибку, нужно переставить только 1 спичку.

И справиться нужно быстро, ведь на ответ у вас будет 9 секунд. Заинтересовались?

Удалось ли вам подобрать такой способ расположения спичек, при котором равенство стало бы правильным? Если вы справились, можете собой гордиться. Ведь на самом деле это было не так уж и легко.

Так как же решить эту головоломку? Вам нужно переставить одну спичку из знака "+" в 0 так, чтобы из этой цифры получилась 8.

Тогда вы получите равенство 8-3=5, и оно уже будет правильным.

Ответ:

