Головоломка на 7 секунд: нужно переместить только одну спичку

Головоломки – это интересные задачки, которые заставляют вас мыслить нестандартно. Сначала они могут казаться простыми, но часто имеют неожиданный поворот.

Их решение дает вашему мозгу полезную нагрузку и помогает улучшить концентрацию и навыки решения проблем. Для многих это отличный способ бросить вызов своему уму и одновременно развлечься. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Эта головоломка со спичками проверит, насколько быстро ваш мозг может анализировать закономерности и применять логическое мышление. Попробуйте решить ее за 7 секунд и посмотрите, как вы работаете под давлением ограниченного времени.

Итак, на изображении ниже с помощью спичек выложено равенство 18-2=18. В нем есть ошибка. Ваша задача состоит в том, чтобы ее исправить. Но все не так просто, ведь можно переместить только одну спичку.

Сможете ли вы справиться с этой головоломкой? Давайте проверим.

Помните, что времени мало.

Что ж, ваши 7 секунд истекли. Смогли ли вы подобрать такой способ расположения спичек, чтобы исправить ошибку?

Если вы справились, вам можно только аплодировать. Вы умеете смотреть на проблему под разными углами, что является чрезвычайно полезным навыком.

Итак, каким было решение этой головоломки? Вам нужно было переместить одну спичку из первой 8, образовав вместо нее 6. Лишнюю спичку нужно было добавить к знаку "-", чтобы он превратился в "+".

Тогда вы бы получили равенство 16+2=18. И оно является правильным с математической точки зрения.

Ответ:

