Справиться с этой задачей смогут лишь самые внимательные.

Головоломки, в которых надо найти определенные отличия, в последнее время стали очень популярными. Они помогают скоротать время и потренировать мозг.

УНИАН подготовил интересное задание для тех, кто хочет проверить свою внимательность к деталям и остроту зрения. В нем вам нужно будет указать на три различия между двумя почти идентичными изображениями.

Итак, ниже вы увидите коллаж с двумя очень похожими фото вороны. На первый взгляд, они одинаковые, но не дайте себя обмануть, ведь это не так.

Между этими двумя картинками есть 3 небольших скрытых отличия, и вам нужно найти их все. Эта головоломка намного сложнее, чем кажется.

К тому же, времени на ответ будет очень мало. Все отличия необходимо отыскать за 12 секунд.

Готовы показать, на что способны? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства советуем включить таймер.

Внимательно рассмотрите коллаж, чтобы не пропустить ни одного отличия.

Что ж, 12 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить три отличия? Даже если нашли не все, а хотя бы одно, это уже повод гордиться собой.

Давайте разберемся, где же спрятаны отличия на этом коллаже. Первое – глаз вороны. На картинке справа он закрыт.

Второе отличие спрятано на лапе птицы – присмотритесь, чего-то не хватает.

И финальное отличие можно увидеть в отражении вороны в луже. На нем нет клюва.

