Попробуйте узнать, где находится особенное число.

Различные головоломки и оптические иллюзии пользуются бешеной популярностью в Сети. Решать их не только интересно, но и очень полезно для глаз и мозга.

Головоломки бывают очень разными – от поиска скрытого объекта или числа до задач, где надо переместить спичку. Когда вы решаете такие задания, развиваются ваши когнитивные навыки, тренируется память, внимательность к деталям, логическое и критическое мышление. А ограничения во времени учат тайм-менеджменту. УНИАН подготовил для вас интересный вызов.

Ниже вы увидите коллаж, где в несколько столбиков написаны одинаковые числа – 9816. Где-то среди них мы спрятали "чужака". Речь идет о числе 9876. Ваша задача состоит в том, чтобы найти его.

Видео дня

Как вы думаете, сможете ли вы решить эту задачку? На самом деле это будет не так уж и просто. На ответ мы отвели всего 15 секунд. Поэтому советуем не медлить.

Готовы показать, на что способны? Время пошло! Для удобства можете включить таймер.

Что ж, 15 секунд, отведенные на поиски особого числа подошли к концу. Вам удалось заметить 9876 в этом хаосе? Если вы справились так быстро, у вас действительно очень острое зрение. Вашей внимательности многие позавидуют.

Если времени вам не хватило, не стоит расстраиваться. Попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Маленькая подсказка: число спрятано в нижней части коллажа.

Правильный ответ:

Больше головоломок от УНИАН

Проверьте вашу логику в интересной головоломке со спичками. Вам нужно переместить две спички так, чтобы равенство стало правильным. Время ограничено – на ответ у вас будет всего 25 секунд.

Свою внимательность вы можете протестировать в задании, где нужно отыскать белку в лесу. Справиться надо за 9 секунд, что под силу далеко не каждому.

Вас также могут заинтересовать новости: