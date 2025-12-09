Узнайте, где нельзя подкармливать голубей и почему введен такой запрет.

Голуби стали неотъемлемой частью любого городского пейзажа. Они расселились по всему миру и приспособились к жизни в мегаполисах. Многие люди подкармливают птиц из жалости, однако на самом деле это плохая привычка. Мы назвали причины, по которым нельзя кормить голубей, и предупредили о странах со штрафом за такие действия.

В какой стране штрафуют за кормление голубей

В Украине нет правила о том, что нельзя кормить голубей - закон не предусматривает наказания за такое поведение, хоть оно и может вызвать недовольство соседей. Однако в некоторых странах подкармливать этих пернатых запрещается по всей территории или в отдельных городах.

К примеру, давать пищу голубям запрещено в Венеции, сообщает Express. За нарушение полиция может выписать штраф до 500 евро. При этом некоторые торговцы на популярной городской площади Сан-Марко могут продавать корм для птиц, но это незаконно. Запрет введен из-за многочисленных жалоб жителей города на большое количество помета. Он может ужесточиться в 2026 году, когда в Италии будут проводиться Олимпийские игры, и Венеция примет еще больше туристов.

Ещё одна страна, где нельзя кормить голубей, - это Германия. Запрет действует во многих городах, например, в Мюнхене и Бонне, сообщает городской сайт Бонна. Нарушителям могут выписать штраф до 1000 евро, если застанут их за таким занятием.

Давать птицам корм запрещено ещё во многих других европейских странах и городах. К примеру, в 2014 году такой закон был введен в Вене, говорится на сайте Independent. Подобные правила есть и в Лондоне, Париже, Женеве и многих иных населенных пунктах. Поэтому туристам в Европе лучше не поддаваться желанию насыпать зерна пернатым.

Почему ввели штраф за кормление голубей

Голубей не стоит подкармливать, поскольку это нарушает экологическое равновесие. Эти птицы слишком быстро размножаются, вытесняют других пернатых из городов и загрязняют пометом городские здания. К тому же они переносят десятки болезней, которые могут передаваться человеку.

На сайте города Бонн указана еще одна причина, почему в Германии нельзя кормить голубей. Это вредно и для самих птиц, поскольку хлеб и булки, которые чаще всего дают им люди, не подходят для питания. Из-за постоянного доступа к корму они размножаются круглый год и успешно выращивают почти всех птенцов, что нарушает естественный баланс. В норме у птиц умирает часть потомства, чтобы выжили только сильнейшие.

