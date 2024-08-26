Известно, что любовь бывает разной.

Иногда может казаться, что такое чувство, как любовь, идет от сердца, однако ученые выяснили, что оно живет в мозге. Для этого исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для измерения активности мозга, когда люди думали о различных типах любви. Им удалось обнаружить, что мозг во время таких мыслей загорается в разных участках. Об этом говорится в новой статье в журнале Cerebral Cortex, передает Newsweek.

По словам ученых, любовь в разных видах отношений приводит к разной активности мозга, однако все они активируют более или менее сходные его участки.

"Теперь мы имеем более полную картину мозговой активности, связанной с различными типами любви, чем предыдущие исследования. Паттерн активации любви генерируется в социальных ситуациях в базальных ганглиях, средней линии лба, прекунеусе и височно-теменном соединении по бокам затылка", - отмечает соавтор исследования Пярттили Ринне, философ и исследователь из Университета Аалто в Финляндии, в своем заявлении. Видео дня

Известно, что любовь бывает разной, от родительской к детям до романтической любви, дружбы и даже любви к животным или природе.

"Исследователи описывают, как они измеряли активность мозга у людей, которые только что услышали описание одного из видов любви, например "Вы впервые видите своего новорожденного ребенка. Младенец мягкий, здоровый и сердечный - самое большое чудо в вашей жизни. Вы чувствуете любовь к малышу"", - добавляют в материале.

Ученые выяснили, что самую сильную мозговую активность вызывает родительская любовь, а уже потом романтическая любовь.

"В случае родительской любви происходила активация глубоко в системе вознаграждения мозга в полосатом теле во время воображения любви, чего не наблюдалось ни в одном другом виде любви", - объясняет Ринне.

Также исследователи протестировали активность мозга, связанную с дружбой, домашними животными, природой и незнакомцами. По их словам, любовь к природе активизировала систему вознаграждения, а не зоны, связанные с социальным познанием, тогда как любовь к людям активизировала социальные зоны.

"Когда мы рассматриваем любовь к домашним животным и связанную с ней мозговую активность, участки мозга, связанные с социальностью, статистически показывают, является ли человек владельцем домашнего любимца или нет. Когда речь идет о владельцах домашних животных, эти участки более активны, чем у людей, которые не имеют домашних животных", - замечает Ринне.

Другие научные исследования

Ранее ученые обнаружили, что мозг сохраняет по меньшей мере три копии каждого воспоминания. В новом исследовании ученые определили, что, когда мыши кодируют новые воспоминания, они сначала создают так называемые ранние нейроны. Эти нейроны отвечают за сохранение долгосрочной копии памяти, которая сначала слабая, но со временем становится крепче.

Также исследователи выяснили, действительно ли волосы могут седеть от пережитого стресса. Исследование, опубликованное в 2020 году, сделало шаг вперед по этому вопросу.

"В нем исследователи подвергали мышей стрессу различными способами, в том числе вводили им химическое вещество, похожее на перец чили, которое вызывало реакцию "бей или беги". Это привело к высвобождению гормона стресса норадреналина, который, в свою очередь, истощил их волосяные фолликулы стволовыми клетками, отвечающими за добавление пигмента к мышиному меху. После этого шерсть стала седой", - говорится в материале издания The New York Times.

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